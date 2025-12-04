Live voetbal 4

Henrik Rydström niet naar Ajax: 'Kan naar het rijk der fabelen'

Henrik Rydstrom
4 december 2025, 18:54

Ajax is na het ontslag van John Heitinga al weken in de ban van speculaties rond de nieuwe trainer, maar één naam kan volgens ingewijden definitief van tafel: Henrik Rydström. De Zweedse coach werd eerder gelinkt aan de Amsterdammers, maar dat blijkt volgens Freek Jansen ongegrond.

Heitinga moest na slechts vijftien wedstrijden vertrekken, omdat zijn ploeg nauwelijks vooruitgang boekte en maar vijf keer won. Na zijn vertrek gingen meteen stemmen op voor een terugkeer van Erik ten Hag, maar de voormalig succescoach sloeg de uitnodiging af. Ajax besloot daarop Fred Grim als interim-trainer voor de groep te zetten. Onder zijn leiding verloor Ajax drie officiële duels op rij, voordat dinsdag tegen FC Groningen eindelijk weer eens werd gewonnen.

Geen interesse in Rydström

Ondertussen is duidelijk dat Ajax eerst een nieuwe technisch directeur wil vastleggen, voordat de zoektocht naar een vaste trainer wordt vervolgd. Technisch directeur Alex Kroes stelde zijn functie ter beschikking, waardoor de sportieve reorganisatie in fases plaatsvindt.

Toch duiken er vanuit het buitenland nog steeds namen op. Het Zweedse Expressen suggereerde deze week dat Henrik Rydström op de radar van Ajax zou staan, maar Freek Jansen (Voetbal International) maakte in de Pak Schaal Podcast korte metten met dat gerucht. "Die naam hebben ze nooit gehoord bij Ajax. Dat kan naar het rijk der fabelen", verzekert de clubwatcher. Voorlopig is Grim dus de man die Ajax door een turbulente periode moet loodsen, terwijl de club topprioriteit geeft aan het invullen van de technische leiding.

