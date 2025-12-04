Ajax hoopt op 1 januari een nieuwe technisch directeur te hebben, zo weet clubwatcher Lentin Goodijk te melden. Jordi Cruijff is naar zijn idee nog altijd de topkandidaat voor de positie van Alex Kroes, die zijn functie beschikbaar heeft gesteld.

“Ajax is nu wel echt druk in gesprek met Jordi Cruijff”, vertelt Goodijk in de Pak Schaal Podcast. “Er moeten nu veel dingen worden afgesproken met elkaar. Het is wel goed om dat van tevoren goed af te stemmen met elkaar. Het laatste wat je nu wilt, is dat een technisch directeur na een halfjaar denkt van: het is toch niet geworden wat ik ervan verwacht had.”

Volgens de clubwatcher, werkzaam voor Voetbal International, heeft Ajax behoefte aan een directeur die een langetermijnkoers kan uitzetten. “Dan kan je weer gaan bouwen. Het is duidelijk dat Ajax Jordi Cruijff heel interessant vindt en dat hij zelf ook voor Ajax openstaat. Dus dat gaat wel de goede kant op.”

“Ik denk dat Cruijff wel eerder begint dan het nieuwe seizoen. Volgens mij is de wens op 1 januari. Dan kunnen ze in december alles afronden”, vervolgt Goodijk. De eerste taak voor Cruijff wordt om een nieuwe trainer te vinden. “Er was ook een scenario dat ze het seizoen wilden afmaken met Fred Grim en dan het nieuwe seizoen met een nieuwe trainer wilden beginnen. Ik denk eigenlijk wel dat het verstandig is om in de winter ook een nieuwe trainer te zoeken en vinden.”

Het is nog niet in beton gegoten dat Cruijff de nieuw technische man wordt. Ook de naam van Maxwell valt bijvoorbeeld. “Maxwell ken ik niet heel erg goed. Hij heeft bij PSG wel goed werk verricht. Het is ook wel een interessante kandidaat. Ik heb wel de indruk dat ze meer voor Jordi Cruijff gaan. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is wel iemand die boven de partijen kan staan en dingen voor elkaar kan krijgen.”