Dick Schreuder over fitte Willems: 'Daarom oogt hij soms dik'

14 maart 2026, 18:32   Bijgewerkt: 19:20
Luuk van Grinsven | Redacteur
Ruim 3 jaar ervaring als bureauredacteur bij FCUpdate. Daarnaast actief als freelancer bij de sportredactie van het Brabants Dagblad.

Jetro Willems begint zaterdagavond in de basisopstelling van NEC, dat het in Eindhoven opneemt tegen koploper PSV. Volgens sommigen is de linksback niet fit, maar Dick Schreuder legt uit waarom dat totaal niet het geval is.

Willems kwam afgelopen zomer over van Castellon, maar speelde pas twee keer vanaf de aftrap. Tegen PSV mag de verdediger wél vanaf minuut één spelen. Samen met Deveron Fonville en Ahmetcan Kaplan vormt hij de driemansverdediging van de Nijmegenaren.

Tegenover ESPN legt Schreuder uit waarom hij voor Willems – die een verleden heeft als speler van PSV - heeft gekozen: “Het gaat goed met hem. Hij had een hele goede voorbereiding, waardoor hij eigenlijk basisspeler zou worden. Door een knieblessure en de komst van nieuwe verdedigers is hij achteraan gekomen in de pikorde”, begint Schreuder.

Bij Willems ging het afgelopen meermaals over zijn fitheid, maar dat is voor Schreuder geen item. “Voor ons is hij gewoon fit. Jetro heeft een bepaalde lichaamsbouw, waardoor hij soms dik oogt. Dat is ook niet helemaal eerlijk. Hij is gewoon fit, maar dat heeft hij een beetje tegen.”

Schreuder en Willems kenden elkaar al van hun tijd bij het Spaanse Castellon. “Je bent een beetje gek van hem”, stelt interviewer Milan van Dongen. Schreuder lacht: “Ik heb een goede relatie met hem. Een paar jaar geleden wilde hij een keer met mij praten, omdat hij op dat moment graag naar PEC Zwolle wilde komen. Dat gesprek ging onder meer over fitheid.”

PSV - NEC

PSV
18:45
N.E.C.
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jetro Willems

Jetro Willems
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 31 jaar (30 mrt. 1994)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
4
0
2024/2025
Castellón
20
1
2023/2024
Heracles
20
0
2022/2023
Groningen
7
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

