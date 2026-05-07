Alle Europese finales bekend: slaat de Premier League een driedubbelslag?

Het zou nog steeds kunnen dat álle drie de Europese prijzen dit seizoen in de wacht worden gesleept door een Premier League-club. In navolging van Arsenal, dat dinsdag de Champions League-finale bereikte, plaatsten Aston Villa en Crystal Palace zich donderdagavond voor de eindstrijd van respectievelijk de Europa League en de Conference League.

Aston Villa - Nottingham Forest 4-0

Op het eigen Villa Park poetste het Aston Villa van Unai Emery het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd vakkundig weg. Ollie Watkins brak tien minuten voor rust na knap voorbereidend werk van Emiliano Buendía de ban, waarna de thuisploeg na rust via diezelfde Buendía en twee treffers van John McGinn uitliep naar een overtuigende 4-0 zege. Bij The Villans begonnen Marco Bizot, Lamare Bogarde en Ian Maatsen allen op de bank. Van het Nederlandse drietal kwam alleen Bogarde, een kwartier voor tijd, in actie. Villa-coach Unai Emery krijgt in de finale de kans om de Europa League voor de vijfde (!) keer in de wacht te slepen, nadat hij de prijs eerder al won met Sevilla (drie keer) én Villarreal.

SC Freiburg - Braga 3-1

In de eindstrijd van de Europa League stuit Villa op het Duitse SC Freiburg. dat maakte in eigen huis de 2-1 uitnederlaag tegen Braga goed. De Duitsers werden in het zadel geholpen doordat de Portugezen al na zes minuten spelen met een man minder kwamen te staan door een directe rode kaart voor aanvaller Mario Dorgeles. Door twee goals van Lukas Kübler en eentje van Johan Manzambi liep Freiburg vervolgens uit tot een 3-0 voorsprong. Braga deed tien minuten voor tijd nog wel wat terug via Pau Víctor, maar een verlenging zat er niet meer in dus gaan Aston Villa en Freiburg op woensdag 20 mei in Istanbul strijden om de eindzege.

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk 2-1

Ook de Conference League krijgt een Engelse finalist. In eigen huis maakte Crystal Palace het karwei vanavond af tegen Shakhtar, eerder in het toernooi nog de beul van AZ. Nadat een vroege 1-0 van Yeremy Pino nog was afgekeurd (buitenspel) kwamen The Eagles door ongelukkig eigen doelpunt van Pedro Henrique alsnog binnen een half uur op voorsprong. Een fraai schot van Eguinaldo bracht de stand tien minuten later weer gelijk, maar vlak na rust bepaalde Ismaïla Sarr de eindstand op 2-1. Palace had de heenwedstrijd ook al met 1-3 gewonnen en mag zich dus gaan opmaken voor de eerste Europese eindstrijd in de clubgeschiedenis.

RC Strasbourg - Rayo Vallecano 0-1

Ook de opponent van Crystal Palace gaat debuteren in een Europese finale. Na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd wist Rayo Vallecano zich namelijk ten koste van Strasbourg (waar de geblesseerde Emmanuel Emegha niet bij de selectie zat) eveneens te plaatsen voor de eindstrijd, die op 27 mei in Leipzig wordt gespeeld. Een treffer van Alemão, vlak voor rust, bracht de beslissing.