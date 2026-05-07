Real Madrid komt donderdagavond met een eerste reactie op de vechtpartij tussen en , die eerder op de dag plaatsvond op het trainingscomplex van De Koninklijke. De club kondigt een disciplinaire procedure tegen beide spelers aan.

Valverde en Tchouaméni kregen het woensdag op het trainingsveld al met elkaar aan de stok, maar donderdag kwam het helemáál tot een uitbarsting. In de kleedkamer gingen de twee elkaar te lijf, ondanks het feit dat verschillende teamgenoten hen uit elkaar probeerden te houden. Valverde ging daarbij naar de grond, verloor kort het bewustzijn en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om zich te laten behandelen aan een hoofdwond. Spaanse media melden zelfs dat de Uruguayaan wat last heeft van geheugenverlies en zich niet alles wat er gebeurd is goed kan herinneren.

Donderdagavond reageert Real met een korte verklaring op de clubsite op de gebeurtenissen. "Real Madrid maakt bekend dat het, naar aanleiding van de incidenten die vanochtend plaatsvonden tijdens de training van het eerste elftal, heeft besloten een tuchtprocedure te starten tegen spelers Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni", schrijft de club. Real belooft met een update te komen als de procedures zijn afgerond.

Het lijkt op voorhand echter al uitgesloten dat Valverde en Tchouaméni komende zondag deel uit zullen maken van de wedstrijdselectie van Real. Die dag staat uitgerekend de Clásico, uit bij aartsrivaal FC Barcelona, op het programma. Tot overmaat van ramp kronen de Catalanen zich bij winst óf een gelijkspel ook nog eens officieel tot landskampioen.

Update: Valverde 10-14 dagen 'out' na vechtpartij

In een tweede verklaring op de clubsite komt Real even later met een medische update over Valverde. Uit testen is gebleken dat de middenvelder kampt met cranio-encefalisch trauma, zo valt te lezen. In goed Nederlands vertaald: Valverde heeft een hersenschudding of -kneuzing. "Hij is thuis, verkeert in goede conditie en zal 10 tot 14 dagen rust moeten houden, in overeenstemming met het medische protocol bij deze diagnose", aldus de club.