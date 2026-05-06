Van der Gijp breekt lans voor bekritiseerde topvoetballer: 'Waar maak je je druk om?’

René van der Gijp neemt het stellig op voor , die momenteel onder vuur ligt na een veelbesproken uitstapje naar Italië. De analist toont aan de tafel van Vandaag Inside weinig begrip voor de ophef rondom de sterspeler van Real Madrid.

De onrust in de Spaanse hoofdstad ontstond nadat Mbappé met zijn partner afreisde naar Cagliari. Dit gebeurde op het moment dat de selectie van Real Madrid zich voorbereidde op de uitwedstrijd tegen Espanyol. Pas tien minuten voor de aftrap van dat duel keerde de aanvaller terug op Spaanse bodem. Volgens de krant El Mundo is dit gegeven bij een aantal teamgenoten in het verkeerde keelgat geschoten. Daarnaast hebben boze supporters inmiddels een online petitie, waarin het vertrek van Mbappé wordt geëist, al anderhalf miljoen keer ondertekend.

Artikel gaat verder onder video

In de uitzending van het praatprogramma wordt de situatie uitgebreid besproken. Van der Gijp vindt de massale verontwaardiging zwaar overdreven. "Er komt een WK aan, en hij heeft al het hele jaar onder druk gestaan. Hij is drie dagen vrij en gaat twee dagen met zijn vrouw naar Cagliari volgens mij. Om daar even een hapje te eten, op een boot te liggen en daarna weer terug. Waar maak je je druk om?", vraagt hij zich hardop af.

Presentator Wilfred Genee stipt vervolgens aan dat de onvrede over de Fransman breder gedragen wordt binnen de club. "Ze zijn sowieso al ontevreden over hem", merkt Genee op. Van der Gijp pareert die kritiek direct door de statistieken er bij te pakken. "Hij heeft 28 goals gemaakt in 24 wedstrijden." Ook Johan Derksen verwacht dat de storm rondom de sterspeler snel weer zal gaan liggen. "Hij schiet er drie in, en dan is dat ook weer over", voorspelt Derksen.

Volgens Van der Gijp heeft de huidige heksenjacht deels te maken met de nasleep van Mbappé's vertrek bij zijn vorige werkgever in Parijs. "Weet je wat de ongelofelijke pech voor hem is? Toen hij bij PSG wegging er successen kwamen. Iedereen roept nu dat hij de schuldige was waardoor PSG geen succes had, omdat Mbappé alleen maar met zichzelf bezig was. En dat gaat nu verder", besluit de analist.