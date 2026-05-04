Triest nieuws: El Allouchi verliest dochtertje

(31) heeft zijn dochtertje verloren, zo maakte hij onlangs zelf bekend. De familie heeft het er moeilijk mee. Ook bij zijn club, Willem II, komt het nieuws zwaar aan.

Afgelopen weekend deelde El Allouchi het droevige nieuws op social media, waarbij ook zijn medespelers en trainer al waren ingelicht. Morgen staat de play-off voor promotie/degradatie tussen RKC en Willem II op het programma, maar de hele Tilburgse club heeft vooral andere zaken aan het hoofd.

John Stegeman stond maandag tegenover het Algemeen Dagblad stil bij het leed van de middenvelder. "Verschrikkelijk. Het nieuws is keihard aangekomen in de groep, in de hele club. Het heeft heel veel impact. Mounir is één van ons. Ik heb dagelijks contact met hem, hij gaat er sterk mee om. Diep respect. Hij wil de ploeg dolgraag helpen waar mogelijk, hij wil dat we ons met z’n allen focussen op RKC. Dus dat gaan we ook doen. Maar dit plaatst alles wel enorm in perspectief."

El Allouchi kwam in het verleden uit voor NAC Breda en Helmond Sport, waarna hij voor enkele buitenlandse avonturen koos. Sinds afgelopen zomer speelt hij weer in Nederland. Hij speelde 30 duels in het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen.