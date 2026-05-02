Voetbalfans woest op gedrag Ronald Koeman junior tijdens NEC - Telstar

2 mei 2026, 22:55
Bryan Linssen boos op Ronald Koeman junior
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ronald Koeman junior heeft zich niet bepaald populair gemaakt bij het NEC-publiek. Tijdens de wedstrijd tussen de Nijmegenaren en Telstar haalt de meevoetballende doelman alles uit de kast om tijd te winnen voor zijn ploeg, wat voor enorme irritatie zorgt in De Goffert.

Door het puntverlies van concurrent Ajax kan NEC zaterdagavond uitstekende zaken doen in de strijd om de Europese plekken in de Eredivisie. Tegen Telstar, dat op zijn beurt juist concurrent NAC Breda zag verliezen, blijkt die opgave nog niet zo makkelijk voor de ploeg van Dick Schreuder.

Hoewel NEC de betere ploeg was in de eerste helft, ging Telstar met een voorsprong de rust in. Wat opviel, is dat Koeman junior al voor het verstrijken van de eerste 45 minuten druk bezig was met tijdrekken. Veel NEC-fans uitten hun woede hierover in het stadion, waar veelvuldig een fluitconcert te horen was.

Ook in de tweede helft gaat Koeman junior vrolijk verder met tijdrekken, wat tot woedende reacties leidt op X. De zoon van de bondscoach maakt zich zodoende niet populair in Nijmegen. Daarbij moet gezegd worden dat de Telstar-doelman zich na 62 minuten ook nog onderscheidde op keepend vlak. De doelman voorkwam de gelijkmaker met twee knappe reddingen op schoten van Bryan Linssen en Noé Lebreton.

NEC - Telstar

N.E.C.
1 - 1
Telstar
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
30
0
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54

