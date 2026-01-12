Live voetbal

Koeman junior over Oranje: ‘Dat daarover gepraat wordt, had ik nooit verwacht’

Ronald Koeman Junior en Kay Tejan
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
12 januari 2026, 06:55   Bijgewerkt: 11 januari 2026, 23:30

Ronald Koeman junior is zondagavond, na het duel tussen Telstar en Ajax (2-3-nederlaag), ingegaan op het feit dat hij regelmatig in verband wordt gebracht met een oproep voor het Nederlands elftal. De keeper van Telstar ziet slechts één scenario waarin een daadwerkelijke uitverkiezing een optie is, zo knipoogt hij bij ESPN.

Koeman junior maakt dit seizoen indruk in het doel bij Telstar. Met name wegens zijn voetballende kwaliteiten oogst de goalie regelmatig lof van de analisten. Gekscherend wordt de dertigjarige doelman mondjesmaat in verband gebracht met Oranje, waar vader Ronald Koeman nog altijd bondscoach is.

“Ik heb het gelezen ja. Dat er over gepraat wordt, had ik nooit verwacht”, begint de Telstar-keeper. Of Koeman junior daadwerkelijk droomt van een oproep voor de WK-selectie van het Nederlands elftal voor aankomende zomer? “Ik zag Robin Roefs gisteren keepen, die pakte drie penalty’s. Dat is ook wel een aardige keeper. Dat is de derde op dit moment volgens mij, dat is wel een grote meneer bij Sunderland”, begint hij.

Toch ziet hij één minimale mogelijkheid om toch opgeroepen te worden. “Misschien heb ik geluk als ze alle drie geblesseerd raken”, knipoogt hij tegenover ESPN-verslaggever Hans Kraay junior. Op dit moment lijkt het erop dat de drie doelmannen voor het WK bekend zijn: Bart Verbruggen, Mark Flekken en Roefs.

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
18
0
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
PEC
18
-17
20
14
Excelsior
17
-15
19
15
Telstar
18
-8
15
16
NAC
18
-10
14
17
Volendam
18
-13
14

