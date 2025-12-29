junior moet met het Nederlands elftal mee naar het WK van komende zomer, zo stellen Telstar-fysio Paul de Vlugt en voormalig Telstar-directeur Pieter de Waard bij NH Sport. De doelman is volgens beide heren de beste optie op het gebied van meevoetballen en kan daarmee een wapen vormen. Toch verwachten ze niet dat bondscoach Ronald Koeman zijn eigen zoon gaat oproepen.

Koeman jr. onderscheidt zich momenteel bij Telstar in de Eredivisie. “Koeman jr. moet naar het WK”, begint De Vlugt stellig bij NH Sport. “Hij heeft wat speciaals als keeper, wat anderen niet hebben. Als je tegen een ploeg moet waartegen je een extra voetballend mannetje nodig hebt, kom je bij Koeman jr. uit.” De fysiotherapeut geeft aan dat hij hoopt dat Koeman sr. zijn zoon durft op te roepen.

“Met Koeman heb je elf voetballers, met andere keepers tien”, haakt De Waard erop in, die zegt dat hij geld durft in te zetten op de selectie van Koeman jr. “Ik zie nu al tweeënhalf seizoen dat die jongen steeds beter wordt. Hij heeft heel veel voetballende oplossingen waar het elftal garen bij spint.” Toch is de sluitpost van Telstar niet alleen voetballend heel goed, maar wordt hij volgens De Waard ook onderschat in zijn kwaliteiten als doelman.

De Vlugt is het daarmee eens. “Elke keeper maakt foutjes. Maar wat hij kan, kan niet elke keeper. Voetballen, ballen wegleggen, mensen in stelling brengen en misschien zelfs strafschoppen nemen”, gaat de fysiotherapeut verder. Toch denkt De Vlugt dat Koeman sr. niet heel happig is om zijn eigen zoon op te roepen voor Oranje. “Je krijgt er zo veel gezeik omheen, dus ik snap het wel als Koeman het niet aandurft.”

Beide heren krijgen vervolgens de vraag of ze niet te veel door een Telstar-bril kijken en of er niet drie Nederlandse keepers te noemen zijn die beter zijn dan Koeman jr. “Op de lijn zijn er misschien drie beter, maar die hebben dat andere niet”, doelt De Vlugt op het meevoetballen. “En ook die maken een foutje, dus ik ben er heilig van overtuigd dat hij een speciale vis in het water is.” Daar sluit De Waard zich bij aan: “Voetballend is er geen betere keeper met een Nederlands paspoort.”