Na de contractverlenging van Marcel Brands hoopt PSV ook trainer Peter Bosz binnenkort langer aan zich te binden. Dat proces verloopt echter stroperiger dan verwacht. Volgens het Eindhovens Dagblad lopen de onderhandelingen vast door een bondscoachclausule.

Brands tekende afgelopen week bij in Eindhoven tot 2029 en ook Earnest Stewart zal normaal gesproken nog wel een poosje aan PSV verbonden blijven. Zo bleek dat er nog een optie in zijn contract zit, waardoor Stewart niet tot medio 2026, maar medio 2027 bij de de Brabantse club blijft werken. Het liefst behoudt PSV Bosz ook voor langere periode, maar dat is momenteel allerminst zeker.

De landskampioen en de trainer zijn al enige tijd in onderhandeling, maar komen er niet uit. Een belangrijke factor daarbij is de wens van Bosz om bondscoach te worden. Hierdoor wil de trainer uit Apeldoorn een 'bondscoachclausule' in zijn contract opnemen, zodat hij tussentijds kan vertrekken bij PSV. De directie van PSV wil deze clausule echter 'absoluut niet' ondertekenen, weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Bosz moet wachten op KNVB

Bosz wordt veelvuldig genoemd als de ideale opvolger van Ronald Koeman, mocht laatstgenoemde er na het WK van 2026 de brui aan geven. De werkwijze van de KNVB hierbij helpt Bosz echter niet: de voetbalbond gaat eventueel pas na het WK praten met opvolgers. En dus blijft de situatie ongewis, eigenlijk voor alle partijen. Bosz wil dan ook een clausule in zijn nieuwe contract, maar PSV zou niet halsoverkop tijdens of na het toernooi op zoek willen gaan naar een nieuwe trainer.

Volgens Elfrink zal Bosz snel naar buiten treden met een beslissing over zijn toekomst., 'mogelijk al snel na de jaarwisseling'. Of dat ook echt een positief antwoord voor PSV is, moet nog lijken. De trainer heeft ook meermaals laten doorschemeren wat minder tijd aan voetbal te willen besteden.