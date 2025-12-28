Steven Gerrard wilde in de zomer van 2021 naar Rangers halen, zo vertelt hij in gesprek met TNT Sports. De Liverpool-legende was versterkingen beloofd, maar die kwamen niet. Uiteindelijk besloot de trainer enkele maanden later naar Aston Villa te vertrekken.

Gerrard werd in seizoen 2020/21 ongeslagen kampioen met Rangers. Enkele maanden later vertrok de voormalig middenvelder uit Schotland, nadat hij een aanbod kreeg van Aston Villa. In gesprek met TNT Sports legt de Liverpool-legende deze keuze uit. “Ik had zelf ook liever anders gezien”, begint Gerrard. “Ik was toegewijd aan Rangers, zoals ik altijd loyaal ben geweest. Maar de dynamiek veranderde in de gesprekken met de mensen bovenin.”

Nadat Rangers zich tot kampioen van Schotland had gekroond, werd Gerrard vanuit de clubleiding een belofte gedaan. “We hadden wat biertjes op en iedereen was euforisch. Toen is mij persoonlijk beloofd dat we het dak zouden repareren terwijl de zon nog scheen”, aldus de oud-middenvelder, die daarmee doelt op het versterken van de selectie. “Ook al waren we ongeslagen kampioen geworden, ik had niet het gevoel dat ik met die groep kon domineren. En we wisten dat Celtic ging veranderen. Zij hadden net Ange Postecoglou gehaald.”

Gerrard vertelt dat Rangers verschillende doelwitten had, die allemaal niet kwamen. Een daarvan was Veerman, toen nog speler van sc Heerenveen. “We konden hem voor zes miljoen pond (zo’n zeven miljoen euro, red.) krijgen. Het was echt mijn utopie geweest om hem te hebben.” Uiteindelijk ging Veerman een halfjaar later naar PSV. Gerrard was er niet blij mee dat de versterkingen uitbleven. “Ik gooi dan niet in een keer alles uit het raam en zeg: Ik vertrek.” Toen Aston Villa aanklopte, had Gerrard wel een ander gevoel. “Als die noodzakelijke versterkingen financieel niet mogelijk waren, had dat dan gezegd. Mij is nooit iets verteld. Ik had het gevoel dat ze bovenin niet hetzelfde gevoel hadden als ik qua ambities.”