wil niet uitsluiten dat hij ooit terugkeert bij NEC, de club waarvoor hij debuteerde in de Eredivisie. De aanvaller van Valencia geeft aan dat hij in Nijmegen ‘misschien wel’ de mooiste periode uit zijn loopbaan heeft meegemaakt.

Danjuma maakte in de zomer van 2016 transfervrij de overstap van PSV naar NEC. Bij de Nijmegenaren maakte hij vervolgens zijn debuut in de Eredivisie in een thuiswedstrijd tegen zijn oude club, waarin met 0-4 werd verloren. In het vervolg van zijn loopbaan speelde de zesvoudig international onder meer voor Villarreal, Tottenham Hotspur en Everton. Sinds afgelopen zomer staat hij onder contract bij Valencia.

In gesprek met ESPN krijgt hij de vraag of hij erover nadenkt om terug te keren naar NEC, mochten de Nijmegenaren bij de bovenste drie in de Eredivisie eindigen. Momenteel staat de ploeg van Dick Schreuder vierde, een punt achter Ajax. “Voor het juiste bedrag is alles mogelijk, maar ik weet niet of ik terugkom. Als ik terug zou gaan naar Nederland, zou dat denk ik voor een topclub zijn.” De buitenspeler sprak in het verleden met Arne Slot over een stap naar Feyenoord, maar die transfer kwam er niet van.

Danjuma denkt nog altijd met warme gevoelens terug aan zijn tijd bij NEC, zo geeft hij aan. “Bij NEC had ik misschien wel de mooiste periode uit mijn carrière”, stelt hij. “Ik volg de club nog altijd en ben echt blij voor ze. Daar ben ik van een jongen een man geworden. Het was echt een vriendenteam.”