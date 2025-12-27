Live voetbal 4

Danjuma sluit terugkeer naar NEC niet uit

Arnaud Danjuma
Foto: © Imago
27 december 2025, 20:59

Arnaut Danjuma wil niet uitsluiten dat hij ooit terugkeert bij NEC, de club waarvoor hij debuteerde in de Eredivisie. De aanvaller van Valencia geeft aan dat hij in Nijmegen ‘misschien wel’ de mooiste periode uit zijn loopbaan heeft meegemaakt.

Danjuma maakte in de zomer van 2016 transfervrij de overstap van PSV naar NEC. Bij de Nijmegenaren maakte hij vervolgens zijn debuut in de Eredivisie in een thuiswedstrijd tegen zijn oude club, waarin met 0-4 werd verloren. In het vervolg van zijn loopbaan speelde de zesvoudig international onder meer voor Villarreal, Tottenham Hotspur en Everton. Sinds afgelopen zomer staat hij onder contract bij Valencia.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met ESPN krijgt hij de vraag of hij erover nadenkt om terug te keren naar NEC, mochten de Nijmegenaren bij de bovenste drie in de Eredivisie eindigen. Momenteel staat de ploeg van Dick Schreuder vierde, een punt achter Ajax. “Voor het juiste bedrag is alles mogelijk, maar ik weet niet of ik terugkom. Als ik terug zou gaan naar Nederland, zou dat denk ik voor een topclub zijn.” De buitenspeler sprak in het verleden met Arne Slot over een stap naar Feyenoord, maar die transfer kwam er niet van.

Danjuma denkt nog altijd met warme gevoelens terug aan zijn tijd bij NEC, zo geeft hij aan. “Bij NEC had ik misschien wel de mooiste periode uit mijn carrière”, stelt hij. “Ik volg de club nog altijd en ben echt blij voor ze. Daar ben ik van een jongen een man geworden. Het was echt een vriendenteam.”

Arnaut Danjuma

Arnaut Danjuma
Valencia
Team: Valencia
Leeftijd: 28 jaar (31 jan. 1997)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Valencia
16
3
2024/2025
Villarreal
3
2
2023/2024
Everton
1
0
2023/2024
Everton
14
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25

Complete Stand

