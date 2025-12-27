N.E.C. denkt de sterkhouders in de selectie van trainer Dick Schreuder deze winter binnenboord te kunnen houden. Meerdere spelers van de verrassende nummer vier van de Eredivisie worden gevolgd door andere clubs. Directeur spelerszaken Carlos Aalbers stelt tegenover ESPN dat de Nijmegenaren alleen bij een 'niet te weigeren bod' willen nadenken over een tussentijds vertrek.

Schreuder heeft van N.E.C. een bijzonder attractief elftal gemaakt, dat op koploper PSV na de meeste doelpunten in de eerste seizoenshelft maakte (43 stuks). Het is dan ook niet gek dat meerdere uitblinkers worden gelinkt aan een stap hogerop. Zo was Kodai Sano de topkandidaat bij PSV, mocht Joey Veerman deze winter daadwerkelijk zijn vertrokken naar Fenerbahçe - wat uiteindelijk niet gebeurde. Ook Koki Ogawa, Sami Ouaissa en Kento Shiogai hebben zich in de kijker van verschillende clubs gespeeld.

Aalbers stelt echter dat de fans zich 'in principe' geen zorgen hoeven te maken over een vertrek van bovengenoemd viertal. "We hebben onze sportieve ambities. We staan nu waar we staan en gaan er vol voor om zo hoog mogelijk te eindigen. Dat is het meest belangrijk op dit moment", aldus de directeur spelerszaken van N.E.C. Toch beseft Aalbers dat hij geen honderd procent garanties kan geven: "Je weet nooit wat er echt gaat gebeuren in de markt. Als er ergens een bod komt dat we niet kunnen weigeren voor de lange termijn van deze club, dan zullen we het overwegen. Dat is niet de eerste prioriteit die we hebben."

Robin Roefs werd afgelopen zomer de duurste N.E.C.-speler ooit. De doelman verkaste voor ruim tien miljoen euro naar Sunderland en verbrak daarmee het record van Magnus Mattsson (voor 5,5 miljoen euro naar FC Kopenhagen). Aalbers verwacht in de toekomst vaker 'de hoofdprijs' te kunnen vragen: "Als je ziet voor welke bedragen we komende zomer spelers kunnen gaan verkopen dan valt daar niet tegenaan te werken. Dat is superbelangrijk voor de korte termijn van deze club, maar zeker ook voor de lange termijn van deze club. Transfersommen van tien miljoen, dat zal niet voor het laatst zijn. Dat legt een groot fundament onder deze club."

Er zullen wel wat wijzigingen in de selectie van N.E.C. plaatsvinden in de winterse transferperiode. Argyris Darelas is al op huurbasis vertrokken naar FC Dordrecht. Ook lijkt de club mee te willen werken aan een vertrek van spelers die nu buiten de boot vallen, zoals Vito van Crooij en Rober González. Aan de andere kant zou er mogelijk ook een speler bij kunnen komen: "Daarbij proberen we alvast vooruit te kijken naar de zomer. We kijken of we een talentvolle speler kunnen toevoegen aan de selectie, die de komende periode kan adapteren en minuten kan spelen. Zodat hij deze zomer klaar is", aldus Aalbers.