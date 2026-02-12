Lazio heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia ten koste van Bolgona. Na een 1-1-gelijkspel in de reguliere speeltijden moesten er penalty's aan te pas komen om het duel te beslissen. kroonde zich tot de grote held door de beslissende penalty tegen de touwen te schieten, nadat zijn ploeg kort na rust al op gelijke hoogte had gebracht.

In het Stadio Renato Dall'Ara verschenen er bij Lazio met Taylor en Noslin twee Nederlanders aan de aftrap. Aan de overkant begon Thijs Dallinga op de reservebank bij Bologna. De twee ploegen gingen in de eerste helft gelijk op, al maakte Bologna de openingstreffer. Op aangeven van Nikola Moro kon Santiago Castro de 1-0 op het scorebord zetten. Lazio slaagde er in het restant van de eerste helft niet in om de achterstand ongedaan te maken, waardoor de ploeg van Taylor en Noslin met een 1-0 achterstand de kleedkamers opzocht.

Noslin brengt Lazio snel langszij

Artikel gaat verder onder video

Na de pauze kwam Lazio echter uitstekend uit de startblokken. Slechts drie minuten na de hervatting kwamen de bezoekers uit Rome alweer op gelijke hoogte. Fisayo Dele-Bashiru fungeerde als aangever, waarna de 26-jarige Noslin de bal tegen de touwen werkte: 1-1. Na de gelijkmaker bleef het duel spannend en kregen beide ploegen mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen, maar gescoord werd er niet meer.

Omdat er ook in de verlenging geen doelpunten meer vielen, moesten strafschoppen uiteindelijk de beslissing brengen over welk team zich als laatste bij de beste vier van het toernooi zou voegen. In de strafschoppenserie toonde Lazio zich vervolgens uiterst koelbloedig.

Taylor koelbloedig vanaf de stip

Terwijl Bologna de eerste strafschop direct miste, bleven de bezoekers foutloos vanaf elf meter. De verantwoordelijkheid voor de laatste en beslissende penalty kwam te liggen bij Taylor. De middenvelder, die in januari de overstap maakte van Ajax naar de Italiaanse hoofdstad, bleef ijzig kalm en schoot zijn ploeg definitief naar de volgende ronde van het bekertoernooi.

Halve finale tegen Atalanta

Door de overwinning op Bologna schaart Lazio zich bij de laatste vier van de Coppa Italia. Eerder wisten Internazionale, Atalanta en Como 1907 zich al te plaatsen voor de halve finales. Lazio mag zich nu gaan opmaken voor een tweeluik met Atalanta om een plek in de finale te bemachtigen. De ploeg uit Rome hoopt via het bekertoernooi het seizoen kleur te geven en een ticket voor Europees voetbal veilig te stellen.