Live voetbal

Matig thuisdebuut Kenneth Taylor leidt tot laagste rapportcijfer

Kenneth Taylor bij Lazio
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
19 januari 2026, 23:21

Voor Kenneth Taylor is zijn thuisdebuut bij Lazio uitgelopen op een drama. De van Ajax overgekomen middenvelder ging met zijn nieuwe werkgever hard onderuit tegen Como. De Nederlander veroorzaakte een strafschop en krijgt geen beste rapportcijfers van de Italiaanse media.

Taylor maakte op 9 januari de overstap naar Lazio, dat bijna zeventien miljoen euro neertelde voor de middenvelder. Twee dagen later stond de 23-jarige voetballer direct in de basis tegen Hellas Verona. Taylor kende een prima vuurdoop, maar heeft daar in zijn eerste periode bij Lazio geen goed vervolg aan kunnen geven.

Artikel gaat verder onder video

De eerste thuiswedstrijd van de middenvelder in Italiaanse dienst liep namelijk uit op een drama. Het verrassend sterk presterende Como had geen kind aan de ploeg van Taylor en stond al na 24 minuten op een 0-2-voorsprong. Niet veel later veroorzaakte de Nederlander een strafschop na een overtreding. Gelukkig voor Taylor werd de inzet gekeerd door doelman Ivan Provedel.

Dat neemt niet weg dat de van Ajax overgekomen middenvelder geen beste indruk achterliet. Ook de rapportcijfers zijn niet mals. Football Italia kent Taylor het laagste cijfer toe: een 4,5. La Gazzetta dello Sport geeft de Nederlander ook een onvoldoende, namelijk een 5. Ook op X zijn de reacties allerminst positief:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman Kenneth Taylor

Ronald Koeman heeft de reputatie van Kenneth Taylor verpest volgens Aad de Mos

  • zo 18 januari, 11:42
  • 18 jan. 11:42
Guido Albers Kenneth Taylor

Ajax wilde Kenneth Talyor liever aan Wolverhampton verkopen vanwege véél hogere transfersom

  • zo 18 januari, 10:56
  • 18 jan. 10:56
Kenneth Taylor van Lazio

Italiaanse pers looft debuterende Taylor: ‘Gaat beslissend worden’

  • ma 12 januari, 10:22
  • 12 jan. 10:22
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lazio - Como

Lazio
0 - 3
Como
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Lazio
Team: Lazio
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Lazio
1
0
2025/2026
Ajax
15
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
7
Atalanta
21
6
32
8
Bologna
21
6
30
9
Lazio
21
2
28
10
Udinese
21
-11
26
11
Sassuolo
21
-5
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel