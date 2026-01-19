Voor is zijn thuisdebuut bij Lazio uitgelopen op een drama. De van Ajax overgekomen middenvelder ging met zijn nieuwe werkgever hard onderuit tegen Como. De Nederlander veroorzaakte een strafschop en krijgt geen beste rapportcijfers van de Italiaanse media.

Taylor maakte op 9 januari de overstap naar Lazio, dat bijna zeventien miljoen euro neertelde voor de middenvelder. Twee dagen later stond de 23-jarige voetballer direct in de basis tegen Hellas Verona. Taylor kende een prima vuurdoop, maar heeft daar in zijn eerste periode bij Lazio geen goed vervolg aan kunnen geven.

De eerste thuiswedstrijd van de middenvelder in Italiaanse dienst liep namelijk uit op een drama. Het verrassend sterk presterende Como had geen kind aan de ploeg van Taylor en stond al na 24 minuten op een 0-2-voorsprong. Niet veel later veroorzaakte de Nederlander een strafschop na een overtreding. Gelukkig voor Taylor werd de inzet gekeerd door doelman Ivan Provedel.

Dat neemt niet weg dat de van Ajax overgekomen middenvelder geen beste indruk achterliet. Ook de rapportcijfers zijn niet mals. Football Italia kent Taylor het laagste cijfer toe: een 4,5. La Gazzetta dello Sport geeft de Nederlander ook een onvoldoende, namelijk een 5. Ook op X zijn de reacties allerminst positief: