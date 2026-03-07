houdt het profvoetbal na dit seizoen voor gezien. Dat meldt de reservedoelman van FC Den Bosch vrijdagmiddag op Instagram. De 24-jarige keeper, die zijn jeugdopleiding genoot bij AZ Alkmaar, kiest voor een carrière buiten het voetbal.

De keuze van Bakker om te stoppen is verrassend. Vorig seizoen speelde de doelman een belangrijke rol bij het behalen van de eerste periodetitel door FC Den Bosch. Kort daarna raakte Bakker geblesseerd, waarna hij zijn basisplek verloor aan Pepijn van de Merbel. Van de Merbel was in eerste instantie eerste doelman, maar raakte óók geblesseerd. Bakker zou uiteindelijk niet meer in actie komen voor de Bosschenaren.

‘Keiharde voetbalwereld’

De 24-jarige goalie lag nog tot medio 2027 vast, maar zijn contract wordt komende zomer ontbonden. Op Instagram geeft de keeper tekst en uitleg:

Artikel gaat verder onder video

“Wat voor mij begon als een jongensdroom – een droom waarin ik altijd voor ogen had om de beste keeper van de wereld te worden – is nu een hoofdstuk in mijn leven geworden waarin ik veel mooie momenten heb meegemaakt. Ik heb veel tegenslagen gehad, maar ben ook steeds weer teruggekomen. Ik heb veel gevechten gevoerd in mijn eigen hoofd, en daardoor soms ook met de mensen om mij heen.”

Bakker vervolgt: “Wat wil ik nu? Na twee jaar heb ik eindelijk mijn antwoord gevonden. Ik wil een goede vader zijn voor mijn prachtige dochter, een goede vriend voor mijn geweldige vriendin en een man die eindelijk zijn dromen achterna gaat. Iemand die gelukkig wordt van wat hij doet en weer kan genieten van het leven, zonder elke dag te denken dat hij morgen weer moet.”

“De voetbalwereld is een keiharde wereld. Soms kan het een prachtige wereld zijn, maar voor mij werd die wereld elk jaar een stukje minder mooi. Daarom heb ik besloten om na dit seizoen te stoppen met het betaalde voetbal”, aldus Bakker.

De doelman speelde elf jaar in de jeugdopleiding van AZ, waarna hij vertrok naar De Graafschap. Via De Superboeren belandde hij bij FC Den Bosch, waar hij na dit seizoen afzwaait. Bakker keepte ook enkele wedstrijden voor de Onder 17, Onder 18 en Onder 19 van Oranje.