is niet tevreden met het aantal doelpunten dat hij tot dusver heeft gemaakt bij Feyenoord. De zomeraanwinst was pas een keer trefzeker in de Eredivisie. Valente wil Feyenoord graag op sleeptouw nemen en vindt het frustrerend dat dit niet lukt, zo laat hij weten aan ESPN.

Valente staat sinds afgelopen zomer onder contract in De Kuip. De middenvelder maakte in de eerste seizoenshelft veel indruk bij Feyenoord, maar de afgelopen weken gaat het een stuk minder. “Ik sta op één doelpunt en vijf assists tot nu toe en daar ben ik niet tevreden over”, kijkt hij naar zijn statistieken tot dusver in de Eredivisie. “Zeker de goals, dat moeten er meer zijn. Daar moet ik nu mee komen. We zitten inderdaad in een lastige situatie. Ik ook.”

Dat Feyenoord aan het begin van het seizoen wel punten pakte en inmiddels een stuk minder, heeft Valente geen verklaring voor. “Ik ben natuurlijk een jonge speler, ik heb momenten nodig om te leren. Daar zit ik nu in.” Als het bij hem niet lukt, wil de creatieveling nog weleens geïrriteerd raken. “Maar ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn, niet te veel druk over te maken. Of ik me verantwoordelijk voel? Tuurlijk. Ik wil de ploeg op sleeptouw nemen en het is frustrerend dat het minder gaat, maar ik neem graag een rol in handen.”

Van buitenaf klinkt er momenteel veel kritiek op Feyenoord, maar daar kan Valente naar eigen zeggen weinig mee. “Iedereen kan wat zeggen en in Nederland is dat extreem. Maar je weet van te voren dat dat hier zo werkt”, geeft hij aan. De spelers van Feyenoord hebben er begrip voor dat er kritiek klinkt. “We halen te weinig punten. Ons doel is Champions League-voetbal halen en we staan er nog steeds goed voor. Ook al weten we, dat er dingen beter moeten.”

Harde analyse na Twente-uit

Na afloop van de 2-0 nederlaag bij FC Twente viel Valente op met zijn harde analyse, waar hij aangaf dat de Tukkers een goed plan hadden en Feyenoord daar geen antwoord op had. “Dat is ook zoiets, dat wordt heel anders naar buiten gebracht. Alsof ik vind dat wij géén plan hadden”, relativeert hij zijn interview van vorige week. De middenvelder legt uit dat hij zijn uitspraken bedoelde als compliment naar Twente. “Zij hadden het goed op orde en daar had ik respect voor.”

Ook de irritatie tussen Anis Hadj Moussa en Timon Wellenreuther tijdens de wedstrijd in Enschede werd afgelopen week ruim uitgemeten. “Ook dat is in de gesprekken teruggekomen, maar het wordt niet heel groot ofzo”, laat Valente weten. “We bespreken het en gaan door, want ook dat hoort bij topsport.”