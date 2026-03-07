Wisla Krakau heeft besloten om niet te komen opdagen voor het uitduel met Slask Wroclaw. De thuisploeg kondigde aan dat er geen fans van de bezoekende club bij de wedstrijd mogen zijn. De koploper van de 1 Liga, het tweede Poolse niveau, reist daarom niet af naar Wroclaw.

Zaterdagavond om 17.30 uur staat op het Poolse tweede niveau het duel tussen nummer zes Slask Wroclaw en koploper Wisla Krakau op het programma. Deze wedstrijd zal echter geen doorgang vinden, omdat de bezoekende club heeft aangekondigd niet te komen opdagen. Slask heeft er namelijk voor gekozen dat er geen uitfans naar het stadion mogen komen, waar Wisla het absoluut niet mee eens is.

“We sturen helemaal niemand naar een wedstrijd waarbij besluiten worden genomen die volledig buiten de principes van fair play om gaan”, zo liet voorzitter Jaroslaw Krolewski op vrijdag weten. “Deze beslissing is onherroepelijk en kan niet over worden onderhandeld.” Slask liet in een statement weten dat de keuze om uitsupporters te weren niet in strijd is met de wet en dat het bereid is de keuze te verdedigen tegenover de Poolse voetbalbond.

Aandeelhouder van Wisla Krakau Peter Moore heeft in gesprek met The Athletic gereageerd op de beslissing van zijn club om niet op te komen dagen. “We hebben besloten dat het offer de moeite waard is om een discussie over het Poolse voetbal op gang te brengen”, laat de voormalig voorzitter van Liverpool weten. “Er is dit seizoen niets gebeurd dat een verbod rechtvaardigt. Veiligheid en inclusie moeten hier naast elkaar bestaan. Dit is geen beslissing van de bond of de politie.”

Wisla Krakau werd in het verleden dertien keer kampioen van Polen, maar speelt sinds de degradatie in 2021/22 voor het vierde seizoen op rij op het tweede niveau. Op dit moment koerst Wisla met Nederlander Julian Lelieveld af op promotie: na 23 wedstrijden staat de gevallen topclub bovenaan met een voorsprong van negen punten. De bovenste twee ploegen promoveren direct naar het hoogste niveau.