Frustratie slaat toe bij Marijn Beuker na misverstand Berghuis en Gaaei

Marijn Beuker, Jordi Cruijff en Siem de Jong op de tribune bij Ajax
Foto: © ESPN
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
7 maart 2026, 17:31

Een opvallend moment in de slotfase van de eerste helft tussen FC Groningen en Ajax. Een misverstand tussen Anton Gaaei en Steven Berghuis leidde tot frustratie op de tribune bij directeur voetbal Marijn Beuker van Ajax.

In de blessuretijd van het eerste bedrijf gaf Mika Godts een breedtepass die bedoeld leek voor Steven Berghuis. Toch liep ook Anton Gaaei richting de bal, waardoor Berghuis ervan af bleef. Gaaei pikte de bal op, maar door de aanwezigheid van Berghuis had hij niet genoeg ruimte om de bal te controleren. Uiteindelijk rolde die daardoor over de zijlijn en kreeg Groningen een ingooi.

Gaaei verontschuldigde zich richting Berghuis, die er wel om kon lachen. Maar op de tribune ‘werd er absoluut niet om gelachen’, zag commentator Martijn van Zijtveld van ESPN. Te zien was dat directeur Beuker gefrustreerd zijn armen opwierp en iets riep. Naast hem zagen ook technisch directeur Jordi Cruijff en oud-voetballer Siem de Jong de situatie aan. De Jong ging deze week samen met Daniel de Ridder aan de slag als technisch manager bij Ajax.

Op het moment van het misverstand stond het 1-1. Thom van Bergen opende al in de zesde minuut de score; na een halfuur bracht Davy Klaassen de stand terug tot 1-1.

Volg de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax in ons liveverslag!

