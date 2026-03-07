Live voetbal 10

Teruglezen: zo ging Ajax onderuit op bezoek bij FC Groningen

GROAJA
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 maart 2026, 18:05   Bijgewerkt: 18:29

Ajax speelt in speelronde 26 van de Eredivisie de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen. Vorig seizoen verspeelden de Amsterdammers in de voorlaatste speelronde in de Euroborg de landstitel, door een late gelijkmaker van Thijmen Blokzijl (2-2). De ploeg van Fred Grim strijdt nu om plek en heeft de punten hard nodig. Het Groningen van Dick Lukkien is ondertussen bezig aan een dramatische serie met zes nederlagen op rij - en verloor vorige week ook nog eens aanvoerder Stije Resink aan een zware knieblessure. Wie pakt vandaag de punten? Om 16.30 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Groningen - Ajax.

LIVE Eredivisie: FC Groningen - Ajax

Sorteer op:

2u geleden

18:28

Bedankt!

Daarmee komt er een einde aan dit liveblog. Bedankt voor het volgen en een prettige avond nog!

2u geleden

18:28

Einde wedstrijd

Daar is het laatste fluitsignaal. FC Groningen wint terecht van Ajax en maakt een einde aan de reeks van zes nederlagen. De Amsterdammers lopen flinke schade op in de strijd om plek twee.

2u geleden

18:25

🟨 90+5' Ook Blokzijl pakt geel (3-1)

Blokzijl legt Dolberg neer en wordt met een gele kaart bestraft.

2u geleden

18:25

🟨 90+4' Weghorst krijgt geel (3-1)

Weghorst maakt zich te breed in een luchtduel en krijgt in blessuretijd de eerste gele kaart van de wedstrijd. Het is zijn vijfde van het seizoen, dus is hij volgende week geschorst tegen Sparta. 

2u geleden

18:21

90' Er komen vijf minuten bij (3-1)

2u geleden

18:15

84' Prins op de lat (3-1)

Na een goede actie van Van Bergen komt de bal bij de net ingevallen Prins, die hard tegen de lat schiet.

2u geleden

18:13

🔄 82' Ook Ajax wisselt (3-1)

Carrizo komt in de ploeg voor Sutalo.

2u geleden

18:13

🔄 82' Wissel bij FC Groningen (3-1)

Prins komt in het veld voor Peersman. 

2u geleden

18:10

80' Sutalo met een kans (3-1)

Een corner komt bij Sutalo terecht, die vrij kan uithalen. Via de grond en een Groningen-verdediger gaat de bal echter over het doel. 

2u geleden

18:06

🔄 75' Zawada kan niet verder (3-1)

Zawada kan niet verder en gaat de spelerstunnel in. Hij wordt vervangen door Mendes. 

2u geleden

18:04

⚽ 72' Weer Zawada voor Groningen (3-1)

Daar is de 3-1 voor Groningen. Een voorzet van Blokzijl komt perfect op het hoofd van Zawada, die de bal tegendraads langs Paes knikt. De aanvaller lijkt verkeerd neer te komen en heeft last van zijn schouder, waar hij direct aan behandeld moet worden. 

2u geleden

18:01

70' Peersman duikt ineens op voor het doel (2-1)

De bal schiet door en ligt ineens voor de voeten van Peersman, die probeert te schieten. Baas kan dit nog net voorkomen. 

2u geleden

18:00

🔄 69' Ook Groningen wisselt (2-1)

Hernes gaat eraf en wordt vervangen door De Jonge.

2u geleden

17:59

🔄 69' Dubbele wissel bij Ajax (2-1)

Bounida en Dolberg komen erin voor Klaassen en Berghuis.

2u geleden

17:57

⚽ 65' Zawada zet Groningen weer op voorsprong (2-1)

Daar is de voorsprong voor FC Groningen. Een voorzet komt bij Peersman terecht, die de bal goed teruglegt op Zawada. Uit de draai schiet de Pool onder Paes door: 2-1.

Groningen - Ajax

FC Groningen
3 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

