Teruglezen: zo ging Ajax onderuit op bezoek bij FC Groningen

Ajax speelt in speelronde 26 van de Eredivisie de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen. Vorig seizoen verspeelden de Amsterdammers in de voorlaatste speelronde in de Euroborg de landstitel, door een late gelijkmaker van (2-2). De ploeg van Fred Grim strijdt nu om plek en heeft de punten hard nodig. Het Groningen van Dick Lukkien is ondertussen bezig aan een dramatische serie met zes nederlagen op rij - en verloor vorige week ook nog eens aanvoerder aan een zware knieblessure. Wie pakt vandaag de punten? Om 16.30 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Groningen - Ajax.

Daar is het laatste fluitsignaal. FC Groningen wint terecht van Ajax en maakt een einde aan de reeks van zes nederlagen. De Amsterdammers lopen flinke schade op in de strijd om plek twee. 🟨 90+5' Ook Blokzijl pakt geel (3-1) Blokzijl legt Dolberg neer en wordt met een gele kaart bestraft. 🟨 90+4' Weghorst krijgt geel (3-1) Weghorst maakt zich te breed in een luchtduel en krijgt in blessuretijd de eerste gele kaart van de wedstrijd. Het is zijn vijfde van het seizoen, dus is hij volgende week geschorst tegen Sparta. 90' Er komen vijf minuten bij (3-1) 84' Prins op de lat (3-1) Na een goede actie van Van Bergen komt de bal bij de net ingevallen Prins, die hard tegen de lat schiet. 🔄 82' Ook Ajax wisselt (3-1) Carrizo komt in de ploeg voor Sutalo. 🔄 82' Wissel bij FC Groningen (3-1) Prins komt in het veld voor Peersman. 80' Sutalo met een kans (3-1) Een corner komt bij Sutalo terecht, die vrij kan uithalen. Via de grond en een Groningen-verdediger gaat de bal echter over het doel. 🔄 75' Zawada kan niet verder (3-1) Zawada kan niet verder en gaat de spelerstunnel in. Hij wordt vervangen door Mendes. ⚽ 72' Weer Zawada voor Groningen (3-1) BREAKING Daar is de 3-1 voor Groningen. Een voorzet van Blokzijl komt perfect op het hoofd van Zawada, die de bal tegendraads langs Paes knikt. De aanvaller lijkt verkeerd neer te komen en heeft last van zijn schouder, waar hij direct aan behandeld moet worden. 70' Peersman duikt ineens op voor het doel (2-1) De bal schiet door en ligt ineens voor de voeten van Peersman, die probeert te schieten. Baas kan dit nog net voorkomen. 🔄 69' Ook Groningen wisselt (2-1) Hernes gaat eraf en wordt vervangen door De Jonge. 🔄 69' Dubbele wissel bij Ajax (2-1) Bounida en Dolberg komen erin voor Klaassen en Berghuis. ⚽ 65' Zawada zet Groningen weer op voorsprong (2-1) BREAKING Daar is de voorsprong voor FC Groningen. Een voorzet komt bij Peersman terecht, die de bal goed teruglegt op Zawada. Uit de draai schiet de Pool onder Paes door: 2-1.