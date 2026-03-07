Live voetbal 10

LIVE Eredivisie | AZ en Van Duijl profiteren van geschutter bij PSV

PSVAZ
7 maart 2026, 20:16

Eredivisiekoploper PSV neemt het vanavond in het eigen Philips Stadion op tegen AZ. De Eindhovenaren koersen onbedreigd af op de derde opeenvolgende landstitel, maar kregen dinsdag wel een flinke tik te verwerken in de halve finale van de KNVB Beker, waarin NEC met 3-2 te sterk was. Een dag later plaatste AZ zich wél voor de eindstrijd in De Kuip, door Telstar met 2-1 opzij te zetten. Wie trekt er vanavond aan het langste eind? Om 20.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - AZ.

LIVE Eredivisie: PSV - AZ

4m geleden

20:25

24' Koopmeiners met een kans (0-1)

Koopmeiners wurmt zich knap langs een aantal tegenstanders en kan uithalen, maar hij schiet recht op Kovár af.

6m geleden

20:23

22' Pepi met een schietkans (0-1)

PSV komt er razendsnel uit, waarna Saibari Pepi wegstuurt. De Amerikaan maakt zichzelf knap vrij, maar zijn schot eindigt in de handen van Owusu-Oduro. Als de doelman de bal heeft, gaat de vlag omhoog. 

8m geleden

20:21

20' Perisic voorkomt megakans Parrott (0-1)

De Wit speelt zich tussen drie man in heel knap vrij en legt vervolgens breed op Parrott, die besluit uit te halen. Nota bene Perisic weet zich met een sliding voor het schot te gooien en voorkomt daarmee de 0-2.

9m geleden

20:20

19' PSV geeft heel veel ruimte weg (0-1)

PSV geeft heel veel ruimte weg achterin, maar AZ speelt het niet goed uit. Jensen kan de bal voorgeven op Mijnans, maar zijn pass is niet zuiver. 

12m geleden

20:17

17' Gevaarlijke voorzet op Pepi (0-1)

De gevaarlijke voorzet van Perisic komt op het hoofd van Pepi, maar de spits kan zich niet losmaken van zijn tegenstander en de bal dus geen richting meegeven. 

15m geleden

20:15

⚽ 13' Van Duijl zet AZ op voorsprong (0-1)

AZ wordt voor het eerst gevaarlijk en het is direct raak. Na een lange inworp gaan zowel Wanner en Saibari kolderiek onderuit, waarna Van Duijl de bal voor de voeten krijgt en hard in de kruising schiet: 0-1.

22m geleden

20:07

6' PSV houdt de druk erop (0-0)

PSV blijft jagen op de openingsgoal, maar meerdere voorzetten kunnen niet worden binnengewerkt. 

24m geleden

20:06

4' Wanner met de eerste kans (0-0)

Dest wordt diep gestuurd en kan de bal binnenhouden. De Amerikaan slingert de bal het strafschopgebied in, waar Wanner tegenaan kan lopen. De middenvelder krijgt de bal echter niet langs Owusu-Oduro.

29m geleden

20:01

1' Er is afgetrapt (0-0)

We zijn begonnen in het Philips Stadion, de uitploeg heeft afgetrapt.

33m geleden

19:57

De spelers staan klaar

De spelers staan klaar in de spelerstunnel, dus we gaan zo beginnen in Eindhoven. 

1u geleden

19:14

De Wit vervangt Smit

Ook de opstelling van AZ is bekend. De geschorste Kees Smit wordt vervangen door Mees de Wit.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Dijkstra, Penetra, Goes, Van Duijl; Koopmeiners, Mijnans, De Wit; Daal, Parrott, Jensen

2u geleden

18:51

Bosz maakt opstelling bekend

De opstelling van PSV is bekend. Ricardo Pepi staat aan de aftrap! Dat is voor het eerst in 2026. Hij vervangt Boadu in de spits. Verder komt Sildillia in de ploeg voor Mauro, waardoor Dest naar links verhuist. 

Opstelling PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Obispo, Dest; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Pepi, Perisic.

2u geleden

18:36

Ruime zege PSV in Alkmaar

In november stonden beide ploegen al tegenover elkaar in Alkmaar. De Eindhovenaren stonden al na ruim tien minuten met 0-2 voor en wonnen het duel uiteindelijk met ruime cijfers: 1-5. Wordt het vanavond weer zo'n eenzijdige wedstrijd of kan de ploeg van Lee-Roy Echteld meer weerstand bieden?

2u geleden

18:34

Herpakt PSV zich tegen bekerfinalist AZ?

PSV hoopt zich zaterdag te revancheren van de deceptie van eerder deze week. In de halve finale van de KNVB Beker gingen de Eindhovenaren met 3-2 onderuit bij NEC, waardoor Peter Bosz ook dit seizoen de beker misloopt. 

Een dag later wist AZ zich wél te plaatsen voor de finale van het bekertoernooi. De Alkmaarders wisten met 2-1 te winnen van Telstar dankzij twee eigen doelpunten van de club uit Velsen-Zuid.

PSV - AZ

PSV
20:00
AZ
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

