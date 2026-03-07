LIVE Eredivisie | AZ en Van Duijl profiteren van geschutter bij PSV

PSV hoopt zich zaterdag te revancheren van de deceptie van eerder deze week. In de halve finale van de KNVB Beker gingen de Eindhovenaren met 3-2 onderuit bij NEC, waardoor Peter Bosz ook dit seizoen de beker misloopt.

Een dag later wist AZ zich wél te plaatsen voor de finale van het bekertoernooi. De Alkmaarders wisten met 2-1 te winnen van Telstar dankzij twee eigen doelpunten van de club uit Velsen-Zuid.