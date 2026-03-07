De blunders van Owusu-Oduro worden steeds moeilijker te negeren

wordt steeds moeilijker te handhaven als eerste doelman van AZ. Zaterdagavond beging Owusu-Oduro een kolderieke fout in de competitiewedstrijd tegen PSV, en dat was zeker niet zijn eerste blunder in het shirt van AZ.

Hij kon wel door de grond zakken in het Philips Stadion. Een kopbal van PSV'er Kiliann Sildillia leek eenvoudig te pakken voor de doelman van AZ, maar hij liet de bal glippen. De bal was nog niet over de lijn, maar Owuso-Oduro sloeg die in de paniek aan tegen Parrott, waardoor de bal alsnog de lijn passeerde. Dat het de boeken in gaat als een eigen doelpunt van Parrott, is een schrale troost voor de keeper.

Owusu-Oduro (21) debuteerde in november 2023 onder de lat bij AZ. Hij verloor zijn basisplek enige tijd aan Mathew Ryan, maar is sinds het seizoen 2024/25 definitief de eerste man onder de lat en keepte al 84 officiële wedstrijden in het eerste elftal. AZ hoopte een betrouwbare keeper voor de lange termijn in huis te hebben, nota bene uit de eigen jeugdopleiding. Maar het is de vraag of hij het niveau wel aan kan.

© Imago

Hoogtepunten waren er zeker. Denk aan zijn twee gestopte penalty's in de gewonnen penaltyreeks van de halve finale van de KNVB Beker tegen Heracles Almelo in februari 2025. Aan de indrukwekkende redding in de blessuretijd van de competitiewedstrijd tegen FC Twente (3-2 zege) in mei. Of aan zijn indrukwekkende optreden in de Conference League tegen Crystal Palace, in een wedstrijd die desondanks met 3-1 verloren ging. En zelfs na zijn blunder van zaterdagavond tegen PSV verrichtte hij nog enkele goede reddingen.

Maar grote fouten waren te vaak. Van mislukte uittrappen en verkeerde inspeelpasses tot ongelukkige ingrepen bij hoge ballen: in het afgelopen jaar was de jonge keeper geregeld betrokken bij tegendoelpunten na individuele fouten. Voor AZ-trainer Leeroy Echteld, die Jeroen Zoet achter de hand heeft, worden die fouten steeds moeilijker te negeren.

6 februari 2025 – Quick Boys (KNVB Beker, achtste finale)

In het bekerduel met Quick Boys gaat het al vroeg mis. In de 21e minuut komt Owusu-Oduro ver uit zijn doel bij een lange bal achter de verdediging. De keeper lijkt de situatie onder controle te hebben, maar laat de bal uit zijn handen glippen. Milan Zonneveld profiteert en schiet de 1-1 binnen. De wedstrijd eindigt uiteindelijk in 2-2, waarna AZ pas na strafschoppen doorgaat naar de kwartfinale.

17 augustus 2025 – FC Volendam (Eredivisie)

Ook bij zijn rentree na een blessure beleeft Owusu-Oduro een lastige middag. In het duel met FC Volendam ziet hij er bij beide tegentreffers ongelukkig uit.

© Imago

Al na zes minuten levert hij de bal in bij de tegenstander. Slechts enkele seconden later ligt de bal al in het net wanneer Aurelio Oehlers profiteert en de bal tussen de benen van de keeper door binnenwerkt.

Later in de wedstrijd probeert Owusu-Oduro een corner weg te stompen, maar raakt hij de bal verkeerd en werkt hij die uiteindelijk zelf in het doel. Daardoor komt Volendam langszij: 2-2.

9 november 2025 – PSV (Eredivisie)

Ook in het duel met PSV gaat het mis in de opbouw. Owusu-Oduro probeert zijn verdediger door het midden in te spelen, maar de pass is veel te zacht.

PSV-middenvelder Mauro Junior onderschept de bal en profiteert direct van het moment door de bal achter de AZ-doelman te schieten.

30 november 2025 – FC Twente (Eredivisie)

In de uitwedstrijd tegen FC Twente incasseert AZ een late nederlaag. In de 75e minuut scoort Daan Rots de enige treffer van de wedstrijd.

Bij dat moment gaat Owusu-Oduro onderuit, waarna Rots de kans krijgt om van dichtbij raak te schieten. Het doelpunt blijkt beslissend: 1-0.

3 december 2025 – PEC Zwolle (KNVB Beker, tweede ronde)

Ook in het bekertoernooi tegen PEC Zwolle oogt de keeper onzeker. Vlak voor rust opent Koen Kostons de score met een laag schot dat onder Owusu-Oduro doorgaat.

De AZ-doelman probeert de bal met zijn voet te keren, maar raakt hem verkeerd, waardoor de bal alsnog in het doel verdwijnt. AZ herstelt zich later in de wedstrijd en wint uiteindelijk met 1-3.

'Geen nieuwe keeper? Dan heeft AZ een groot probleem'

De blunder tegen PSV zet zijn positie als eerste doelman opnieuw onder druk. "Ze kunnen bij AZ over alles praten voor volgend seizoen – nieuwe spelers, nieuwe trainers, alles – maar als ze geen nieuwe keeper halen, hebben ze een probleem", oordeelt analist Kees Kwakman bij ESPN. "Dat zijn harde woorden, maar hoe vaak hebben we dit nou al gezien? Het is best treurig voor die jongen. Misschien moet hij een stapje terug doen en wat vertrouwen opbouwen. Hij zal best kunnen keepen, dat heeft hij in de jeugd ook laten zien. Maar dit kost AZ te veel punten.”