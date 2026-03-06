(34) heeft Geert-Jan en Carry Knoops ingeschakeld om hem bij te staan in het hoger beroep tegen zijn veroordelingen voor drugshandel en mishandeling, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het advocatenechtpaar behaalde onlangs nog een grote overwinning in de zedenzaak rondom Marco Borsato, die werd vrijgesproken.

De 34-jarige Promes zit momenteel vast in een Nederlandse gevangenis nadat hij vorig jaar juni werd uitgeleverd vanuit Dubai. Hij vecht tegen een totale celstraf van 7,5 jaar: zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 1350 kilo cocaïne en anderhalf jaar voor het neersteken van een neef tijdens een familiefeest. De overstap naar het kantoor van Knoops betekent het einde van de samenwerking met zijn vorige advocaat, Cem Polat. Volgens de verdediging is er nu sprake van een nieuwe fase in de zaak.

Knoops stapt in tijdens winnende periode

Het echtpaar Knoops staat bekend om het bijstaan van bekende Nederlanders in complexe strafzaken. Naast de zaak van Borsato wisten zij recent ook ondernemers Edwin Renzen en Peter Noorlander vrij te krijgen, in de zaak rond de stint.

Geert-Jan Knoops blijft vooralsnog op de vlakte over de exacte tactiek. "We hebben hem wel al gesproken maar we hebben het dossier pas net. Op 17 maart, tijdens de volgende zitting, kunnen we denk ik wel wat meer zeggen", zo laat de advocaat weten.

Cruciale regiezitting in Amsterdam

De regiezitting van 17 maart bij het gerechtshof in Amsterdam zal bepalend zijn voor het verdere verloop van de procedure. Tijdens deze zitting zullen de nieuwe advocaten naar verwachting verschillende onderzoekswensen indienen om de onschuld van de 50-voudig international aan te tonen.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep, waarbij de feiten opnieuw tegen het licht worden gehouden, wordt pas later dit jaar verwacht. Tot die tijd blijft de voormalig publiekslieveling van de Amsterdammers in hechtenis zitten.

Overzicht veroordelingen en uitleveringsstatus Quincy Promes Delict Strafmaat Status Drugshandel (1350kg cocaïne) 6 jaar cel In hoger beroep Mishandeling (neersteken neef) 1,5 jaar cel In hoger beroep Totaal opgelegde straf 7,5 jaar cel Lopend Uitlevering vanuit Dubai Voltooid Juni 2025 afgerond