Live voetbal

Noa Vahle hekelt Quincy Promes: 'Hij is te veel in zichzelf gaan geloven'

Noa Vahle
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
31 december 2025, 11:01   Bijgewerkt: 11:59

Noa Vahle vindt dat Quincy Promes veel te veel in zichzelf is gaan geloven. Dat zegt de sportjournaliste in haar eigen podcast HNM.

Vahle krijgt in de gloednieuwe podcast, die ze maakt met haar collega’s Hélène Hendriks en Merel Ek, de vraag wie in het jaar 2025 het meest in zichzelf is gaan geloven. Ze komt vervolgens zonder na te denken uit bij een voetballer: Quincy Promes.

In de tweede aflevering van de podcast krijgt Vahle opnieuw de vraag wie in 2025 het meest in zichzelf is gaan geloven. Ze hoeft niet lang na te denken.

Artikel gaat verder onder video

“Dat zijn er meerdere hoor. Eigenlijk denk ik meteen aan Quincy Promes. Die dacht zijn straf in vrijheid af te wachten, weer even fit te worden en bij een club te gaan spelen… Dat vond ik een klein stukje zelfoverschatting”, zegt Vahle.

Promes kwam onlangs in het nieuws omdat hij het gerechtshof in Amsterdam vroeg om zijn voorarrest op te heffen. Hij wilde tijdelijk vrij zijn, zodat hij voor zijn kinderen kon gaan zorgen.

Het verzoek werd direct afgewezen door het gerechtshof, omdat er genoeg ‘zwaarwegende omstandigheden’ waren om Promes vast te houden. “Je kan het ook naïef van hem noemen”, voegt Hendriks toe.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen en Quincy Promes

Derksen hekelt 'lachwekkend' verzoek van Quincy Promes: 'Toppunt van zelfoverschatting'

  • vr 19 december, 22:49
  • 19 dec. 22:49
Quincy Promes vraagt om vrijlating, maar gerechtshof wijst verzoek af

Quincy Promes vraagt om vrijlating, maar gerechtshof wijst verzoek af

  • do 18 december, 11:17
  • 18 dec. 11:17
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.133 Reacties
1.191 Dagen lid
6.279 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die berichten over zijn verzoeken aan de rechter verbaasden mij ook zeer. Echt het idee dat deze jongen denkt dat voor hem andere regels en wetten gelden dan voor de doorsnee Nederlander.

21
693 Reacties
55 Dagen lid
1.647 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het verbaasd me niks dat een Quincy P. teveel in zichzelf is gaan geloven…

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.133 Reacties
1.191 Dagen lid
6.279 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die berichten over zijn verzoeken aan de rechter verbaasden mij ook zeer. Echt het idee dat deze jongen denkt dat voor hem andere regels en wetten gelden dan voor de doorsnee Nederlander.

21
693 Reacties
55 Dagen lid
1.647 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het verbaasd me niks dat een Quincy P. teveel in zichzelf is gaan geloven…

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quincy Promes

Quincy Promes
Leeftijd: 33 jaar (4 jan. 1992)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Spartak M
17
6
2022/2023
Spartak M
27
20
2021/2022
Spartak M
22
6
2020/2021
Ajax
19
6

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel