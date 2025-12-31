Noa Vahle vindt dat Quincy Promes veel te veel in zichzelf is gaan geloven. Dat zegt de sportjournaliste in haar eigen podcast HNM.
Vahle krijgt in de gloednieuwe podcast, die ze maakt met haar collega’s Hélène Hendriks en Merel Ek, de vraag wie in het jaar 2025 het meest in zichzelf is gaan geloven. Ze komt vervolgens zonder na te denken uit bij een voetballer: Quincy Promes.
In de tweede aflevering van de podcast krijgt Vahle opnieuw de vraag wie in 2025 het meest in zichzelf is gaan geloven. Ze hoeft niet lang na te denken.
“Dat zijn er meerdere hoor. Eigenlijk denk ik meteen aan Quincy Promes. Die dacht zijn straf in vrijheid af te wachten, weer even fit te worden en bij een club te gaan spelen… Dat vond ik een klein stukje zelfoverschatting”, zegt Vahle.
Promes kwam onlangs in het nieuws omdat hij het gerechtshof in Amsterdam vroeg om zijn voorarrest op te heffen. Hij wilde tijdelijk vrij zijn, zodat hij voor zijn kinderen kon gaan zorgen.
Het verzoek werd direct afgewezen door het gerechtshof, omdat er genoeg ‘zwaarwegende omstandigheden’ waren om Promes vast te houden. “Je kan het ook naïef van hem noemen”, voegt Hendriks toe.
Die berichten over zijn verzoeken aan de rechter verbaasden mij ook zeer. Echt het idee dat deze jongen denkt dat voor hem andere regels en wetten gelden dan voor de doorsnee Nederlander.
