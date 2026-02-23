Feyenoord hoopt de technische staf op korte termijn te versterken met een oude bekende. Kees van Wonderen (57) is volgens berichten van FR12 in beeld om als assistent-trainer aan de slag te gaan onder hoofdcoach Robin van Persie. De partijen zouden momenteel volop in onderhandeling zijn om de terugkeer van de oud-verdediger naar De Kuip te realiseren, waarbij de verwachting is dat er snel een akkoord zal worden bereikt.

Van Wonderen is een vertrouwde naam in Rotterdam-Zuid. Tussen 1996 en 2004 speelde hij liefst 263 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij grote successen beleefde zoals de landstitel in 1999 en de winst van de UEFA Cup in 2002. Na zijn actieve loopbaan was hij als hoofdtrainer werkzaam bij Go Ahead Eagles, sc Heerenveen en Schalke 04. Sinds zijn vertrek uit Duitsland in mei 2025 zit hij zonder club, waardoor een overstap naar Feyenoord per direct tot de mogelijkheden behoort.

Versterking voor huidige technische staf

Mocht Van Wonderen inderdaad tekenen, dan wordt hij toegevoegd aan een technische staf die momenteel al bestaat uit René Hake, John de Wolf, Brian Pinas en Etiënne Reijnen. De club ziet in de oud-international de ideale man om Van Persie te ondersteunen met zijn tactische bagage en jarenlange ervaring als hoofdcoach op het hoogste niveau.

Eerder was Van Wonderen ook al succesvol werkzaam binnen de verschillende jeugdafdelingen van het Nederlands elftal, wat hem een breed profiel geeft voor de beoogde rol in Rotterdam.