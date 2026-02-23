Sepp Blatter heeft geen goed woord over voor de gang van zaken rondom het WK van komende zomer, zo laat hij weten bij Radio Canada. De voormalig baas van de FIFA is van mening dat de aandacht voor de Verenigde Staten buitenproportioneel is.

Komende zomer wordt het WK georganiseerd in Canada, Mexico en de VS. De meeste aandacht vanuit de FIFA gaat uit naar dat laatste land. Volgens Blatter komt dit doordat Gianni Infantino, de huidige voorzitter van de wereldvoetbalbond, een te sterke band heeft met Donald Trump, president van de VS. “Dat klopt van geen kant”, maakt de Zwitser duidelijk over de vele aandacht voor de VS.

“Je zou verwachten dat de drie gastlanden ongeveer even veel aandacht krijgen”, gaat hij verder. Volgens Blatter is de uitbreiding van het WK naar 48 landen al een slechte zaak. “Maar het spelen in drie landen is nog erger, vooral omdat twee van die landen niets meer dan kruimels krijgen”, foetert de oud-voorzitter, die in 2015 wegens corruptie voor acht jaar werd uitgesloten van het voetbal.

Volgens Blatter moet het WK er zijn voor de toeschouwers en niet voor een van de organiserende landen. “Bij dit WK zullen de Verenigde Staten de grootste profiteurs”, gaat hij verder. “Een WK zou niet georganiseerd moeten worden in een land dat niet aan iedereen visa wil verstrekken. De relatie tussen Trump en Infantino heeft de hele situatie rondom het WK veranderd.”

Vredesprijs voor Trump

Bij de loting in december kreeg Trump van Infantino en de FIFA een vredesprijs uitgereikt, tot walging van Blatter. “Zoiets hebben we nog nooit gezien. Het is niet aan de FIFA om een ​​vredesprijs uit te reiken”, raast de Zwitser. “Voetbal is een sociaal, cultureel en lokaal evenement. Het feit dat voetbal politiek wordt – want dat is grotendeels wat er nu gebeurt – is voor mij onbegrijpelijk”, besluit hij.