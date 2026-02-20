Fabrizio Romano heeft via zijn YouTube-kanaal laten weten dat er een akkoord is bereikt over de opvolging van Didier Deschamps bij de Franse nationale ploeg. Volgens de bekende transferjournalist zal Zinedine Zidane na het wereldkampioenschap van deze zomer het stokje overnemen. Hoewel de Franse voetbalbond nog geen officiële mededelingen heeft gedaan over de periode na het toernooi, zou er sprake zijn van een mondeling akkoord.

De huidige bondscoach, Deschamps, is nog verantwoordelijk tijdens het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, maar zijn vertrek na het toernooi staat al geruime tijd vast. Zidane wordt al jarenlang genoemd als de ideale opvolger en lijkt nu eindelijk zijn jawoord te hebben gegeven. De voormalig middenvelder zit al sinds zijn vertrek bij Real Madrid zonder club en zou verschillende aanbiedingen van topclubs hebben afgeslagen om beschikbaar te blijven voor zijn vaderland.

Romano schept duidelijkheid over de toekomst van Zidane

"De situatie blijft duidelijk", zo begint Romano zijn uitleg over de trainerscarrousel bij de Fransen. De journalist stelt dat er inmiddels concrete afspraken zijn gemaakt tussen de bond en de legendarische oud-voetballer. "Hoe ik het begrijp, is er een mondelinge overeenkomst tussen Zidane en de Franse voetbalbond. Hij moet de nieuwe bondscoach worden na het WK. Voor nu ligt de focus op het WK met Deschamps, maar na het WK zal Zidane terugkeren", aldus de Italiaan.

Voorzichtigheid blijft geboden ondanks akkoord

Ondanks het nieuws over de mondelinge overeenkomst, plaatst Romano wel een belangrijke kanttekening. In de voetballerij kan er immers nog veel gebeuren zolang er niets officieel is bekrachtigd. De journalist benadrukt dat een mondelinge toezegging nog geen waterdicht contract is. "Het is slechts een mondeling akkoord. In het voetbal is pas echt iets zeker wanneer de handtekeningen zijn gezet. Zeker nu, omdat er in dit geval contact is tussen twee partijen", zo klinkt het waarschuwend.

De cirkel is rond voor de Franse legende

Met de aanstelling van Zidane zou een langgekoesterde wens van veel Franse voetbalfans in vervulling gaan. De technicus speelde gedurende zijn actieve loopbaan 108 interlands voor Frankrijk en was de grote ster tijdens het gewonnen WK van 1998. Zijn interlandcarrière eindigde in 2006 op memorabele wijze tijdens de WK-finale tegen Italië, waarin hij met rood van het veld werd gestuurd na een kopstoot aan Marco Materazzi.

Ook als trainer kan Zidane indrukwekkende papieren overleggen. Tijdens zijn periodes bij Real Madrid bewees hij een winnaar te zijn door onder meer drie keer beslag te leggen op de Champions League. Daarnaast leidde hij de Spaanse grootmacht naar twee landstitels in La Liga. Na een jarenlange afwezigheid langs de lijn lijkt hij nu klaar te zijn voor zijn eerste klus als bondscoach, waarbij hij de taak krijgt om de Franse sterrenformatie naar nieuwe successen te leiden.