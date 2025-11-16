Zinédine Zidane wordt na WK 2026 bondscoach van Frankrijk, melden Spaanse media

Spaanse media weten het zeker: Zinédine Zidane gaat na het WK van 2026 aan de slag als bondscoach van Frankrijk. Hij wordt de opvolger van Didier Deschamps.

De 57-jarige Deschamps heeft zijn vertrek bij de Franse nationale ploeg al een tijdje aangekondigd. Op 1 januari 2025 liet de succesvolle bondscoach weten dat hij als bondscoach nog zou nog deelnemen aan het WK met L'Équipe, maar het daarna voor gezien ging houden.

Sindsdien is Frankrijk de zoektocht naar een nieuwe bondscoach gestart. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Diario AS zijn er nu ook knopen doorgehakt. Zidane wordt de nieuwe bondscoach van de nationale ploeg.

Het is al een tijdje geleden dat Zidane actief is geweest als trainer. In 2021 was hij dat namelijk voor het laatst, bij Real Madrid. Sindsdien zit hij zonder club.

Onlangs gaf de voormalig middenvelder uit Frankrijk aan dat hij terug zou keren als trainer: "Ik ga zeker weer trainen. Wat de toekomst brengt, weet ik niet, maar een van mijn doelen is om de Franse nationale ploeg te trainen. We zullen zien."

Volgens Spaanse media wordt dat grote doel van Zidane na het WK van 2026 al werkelijkheid.