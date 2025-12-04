Live voetbal

Man United, voor het eerst zonder De Ligt, kan aansluiting bij top vier niet vinden

Bruno Fernandes
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
4 december 2025, 23:02

Manchester United heeft op Old Trafford dure punten laten liggen tegen laagvlieger West Ham United. De ploeg van Ruben Amorim leek dankzij een treffer van Diogo Dalot lang op weg naar een zakelijke zege, maar moest in de slotfase alsnog een 1-1 gelijkspel slikken. Bij het laatste fluitsignaal klonken er hoorbare, zij het beperkte, fluitconcerten vanaf de tribunes, terwijl het uitvak uitbundig feestvierde met een cruciaal punt in de degradatiestrijd.

Dalot zet Old Trafford op voorsprong

Matthijs de Ligt was voor het eerst dit seizoen afwezig. De speler van de maand november speelde tot dusver alle minuten, maar ontbrak door blessureleed tegen West Ham. United begon fel en zocht via Diallo en Dalot meteen de flanken. De eerste echte waarschuwing kwam na een kleine twintig minuten, toen Mbeumo met een fraaie krul richting de linkerbovenhoek uithaalde en Areola met een schitterende zweefredding de 1-0 voorkwam. Even later kopte Wan-Bissaka namens West Ham een inzet van Zirkzee van de lijn, waarna Bruno Fernandes in de rebound rakelings naast schoot. De eerste helft bleef boeiend, met West Ham dat via Bowen en Soucek steeds gevaarlijker werd in de omschakeling, maar doelpunten leverde het niet op: 0-0 bij rust.

Artikel gaat verder onder video

Na de pauze drukte United de bezoekers lange tijd achteruit zonder écht grote kansen af te dwingen. Toch kwam de openingstreffer er alsnog. In de 58ste minuut trok Diallo vanaf rechts naar binnen en legde af op Casemiro, die zijn volley volledig mis raakte. De mislukte poging werd echter een perfecte voorzet: de bal stuiterde in de doelmond voor de voeten van Dalot, die op de rand van het strafschopgebied beheerst draaide en diagonaal in de linkerhoek afrondde: 1-0. Old Trafford veerde op en de thuisploeg leek de wedstrijd onder controle te hebben.

Magassa straft verslapping United af

West Ham oogde na de achterstand lang tandeloos en kwam nauwelijks meer aan serieuze kansen toe. Een gevaarlijke uitbraak van Magassa belandde in het zijnet, terwijl United via Bruno Fernandes en invallers Mount en Ugarte vooral optisch overwicht had. Amorim wisselde Dalot en zijn spitsen, terwijl Nuno Espírito Santo met verse energie in de persoon van onder meer Kanté en Irving gokte op één goede standaard­situatie.

Precies daar ging het mis voor United. In de 83ste minuut dwong Bowen een corner af. Invaller Irving slingerde de bal vanaf rechts scherp voor, Bowen verlengde bij de eerste paal en Mazraoui leek de bal op de lijn te redden. Zijn noodgreep werkte echter averechts: de bal viel voor de voeten van Soungoutou Magassa, die niet aarzelde en het leer alsnog in de linkerhoek joeg. 1-1, en een uitzinnige West Ham-bank langs de zijlijn.

In de hectische slotfase ontsnapte Wan-Bissaka nog aan een tweede gele kaart na een harde overtreding op Dorgu, terwijl United in blessuretijd nog twee keer gevaarlijk opdook. Eerst schoot Bruno Fernandes een rebound hoog over nadat Areola een harde inzet van Casemiro losliet, vervolgens draaide de Portugees in de vijfde extra minuut in de zestien weg maar schoof hij de bal uit een lastige hoek naast.

Zo moest Manchester United genoegen nemen met een punt en blijft de aansluiting met de topvier uit. The Red Devils staan achtste; de clubs tussen plek vier en tien ontlopen elkaar slechts drie punten. Voor West Ham, dat nog altijd in de gevarenzone verkeert, voelt het late gelijkspel juist als een kleine overwinning in de strijd tegen degradatie.

