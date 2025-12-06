Live voetbal 34

Brian Brobbey is basisplaats direct kwijt: Sunderland-fans delen dezelfde mening

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
6 december 2025, 15:29

Brian Brobbey moet zaterdagmiddag genoegen nemen met een plek op de reservebank bij Sunderland, dat het om 16.00 uur opneemt tegen Manchester City. De oud-Ajacied stond tijdens de vorige wedstrijd – tegen Liverpool (1-1) – in de basis en maakte indruk, maar behoudt zijn plek in de eerste elf dus niet. Dat zorgt voor enige verbazing bij supporters.

Voor het eerst sinds zijn komst naar Sunderland startte Brobbey tegen Liverpool in de basis. De 23-jarige spits moest het daarvoor doen met acht invalbeurten. Na de heldenrol die de Nederlander vertolkte tegen Bournemouth (3-2-winst), werd hij beloond met een plek bij de eerste elf op het wedstrijdformulier.

Artikel gaat verder onder video

Brobbey speelde uiteindelijk 62 minuten tegen Liverpool. In die periode maakte de aanvaller een prima indruk, zo vonden kijkers. De oud-Ajax-speler stond tegenover Virgil van Dijk en Ibrahim Konaté en stond grote delen van de wedstrijd op een eiland, maar verkocht zijn huid duur. Vooral Konaté moest een aantal keer stevig ingrijpen om Brobbey van kansen af te houden.

Toch is het goede spel van afgelopen woensdag niet voldoende om zijn basisplaats te behouden. Tegen Manchester City kiest trainer Régis Le Bris voor Wilson Isidor in de punt van de aanval. Bertrand Traoré en Lutsharel Geertruida hebben wél een basisplaats bij Sunderland. Datzelfde geldt voor Robin Roefs.

Fans reageren verbaasd op de reservebeurt van Brobbey, zo blijkt uit berichten op X en Instagram. Onder dit artikel staat een bundeling van reacties op de keuze van Le Bris.

Sunderland betaalde afgelopen zomer minimaal 20 en maximaal 25 miljoen euro aan Ajax voor Brobbey.

➡️ Meer nieuws over Brobbey

Lees ook:
Raúl Moro in het shirt van Ajax

Ajax-aankoop Raúl Moro verliest plek in pikorde na komst van Fred Grim

  • Gisteren, 18:27
  • Gisteren, 18:27
John Heitinga

John Heitinga gelinkt aan Indonesië vanwege opvallend Instagram-gedrag

  • Gisteren, 17:58
  • Gisteren, 17:58
Michel als trainer van Girona

Verweij onthult: 'Naam die je veel hoort bij Ajax is die van Girona-trainer Míchel'

  • Gisteren, 16:30
  • Gisteren, 16:30
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
468 Reacties
30 Dagen lid
1.164 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Trouwens wat leuk voor Brobbey zeg, hij kan lekker voetballen, fans die achter hem staan bij een fijne warme club.

FrankdeG
178 Reacties
19 Dagen lid
451 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat kunnen we als Nederland weer trots zijn op een nieuw opgeleid Nederlands talent dat het zo goed doet in het buitenland. Zonder problemen zich aangepast in de zwaarste competitie van de wereld. Net als internationals zoals Timber, de Ligt, Gakpo, Malen en Kluivert een mooi visite kaartje aan de andere kant van de Noordzee. Mooi om te zien dat de supporters de Nederlander in hun hart hebben gesloten. Dat is niet vanzelfsprekend voor elke Nederlander tegenwoordig. Sunderland doet het zwaar boven verwachting goed. Complimenten daar!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
468 Reacties
30 Dagen lid
1.164 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Trouwens wat leuk voor Brobbey zeg, hij kan lekker voetballen, fans die achter hem staan bij een fijne warme club.

FrankdeG
178 Reacties
19 Dagen lid
451 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat kunnen we als Nederland weer trots zijn op een nieuw opgeleid Nederlands talent dat het zo goed doet in het buitenland. Zonder problemen zich aangepast in de zwaarste competitie van de wereld. Net als internationals zoals Timber, de Ligt, Gakpo, Malen en Kluivert een mooi visite kaartje aan de andere kant van de Noordzee. Mooi om te zien dat de supporters de Nederlander in hun hart hebben gesloten. Dat is niet vanzelfsprekend voor elke Nederlander tegenwoordig. Sunderland doet het zwaar boven verwachting goed. Complimenten daar!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Man City - Sunderland

Manchester City
16:00
Sunderland
Vandaag om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
9
2
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
4
Chelsea
14
10
24
5
Crystal Palace
14
7
23
6
Sunderland
14
4
23
7
Brighton
14
4
22
8
Man Utd
14
1
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel