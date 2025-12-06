moet zaterdagmiddag genoegen nemen met een plek op de reservebank bij Sunderland, dat het om 16.00 uur opneemt tegen Manchester City. De oud-Ajacied stond tijdens de vorige wedstrijd – tegen Liverpool (1-1) – in de basis en maakte indruk, maar behoudt zijn plek in de eerste elf dus niet. Dat zorgt voor enige verbazing bij supporters.

Voor het eerst sinds zijn komst naar Sunderland startte Brobbey tegen Liverpool in de basis. De 23-jarige spits moest het daarvoor doen met acht invalbeurten. Na de heldenrol die de Nederlander vertolkte tegen Bournemouth (3-2-winst), werd hij beloond met een plek bij de eerste elf op het wedstrijdformulier.

Brobbey speelde uiteindelijk 62 minuten tegen Liverpool. In die periode maakte de aanvaller een prima indruk, zo vonden kijkers. De oud-Ajax-speler stond tegenover Virgil van Dijk en Ibrahim Konaté en stond grote delen van de wedstrijd op een eiland, maar verkocht zijn huid duur. Vooral Konaté moest een aantal keer stevig ingrijpen om Brobbey van kansen af te houden.

Toch is het goede spel van afgelopen woensdag niet voldoende om zijn basisplaats te behouden. Tegen Manchester City kiest trainer Régis Le Bris voor Wilson Isidor in de punt van de aanval. Bertrand Traoré en Lutsharel Geertruida hebben wél een basisplaats bij Sunderland. Datzelfde geldt voor Robin Roefs.

Fans reageren verbaasd op de reservebeurt van Brobbey, zo blijkt uit berichten op X en Instagram. Onder dit artikel staat een bundeling van reacties op de keuze van Le Bris.

Sunderland betaalde afgelopen zomer minimaal 20 en maximaal 25 miljoen euro aan Ajax voor Brobbey.