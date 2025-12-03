Arne Slot heeft woensdagavond een unicum bezorgd. De Egyptische sterspeler van Liverpool is tegen Sunderland (21.15 uur) voor de tweede wedstrijd op rij reserve, iets wat hem niet eerder overkwam in dienst van the Reds. Bij Sunderland valt de basisplaats voor op.

Slot zorgde afgelopen zondag voor een enorme schokgolf, door Salah op de bank te zetten voor de uitwedstrijd tegen West Ham United. De rechtsbuiten werd geslachtofferd na een ontzettend slechte reeks, met negen nederlagen in de laatste twaalf wedstrijden in alle competities.

De drastische beslissing van de Nederlandse trainer sorteerde uiteindelijk wel het beoogde effect, want Liverpool won met 0-2 bij West Ham United. Alexander Isak nam de openingstreffer voor zijn rekening op aangeven van Cody Gakpo en laatstgenoemde maakte zelf het tweede doelpunt.

Salah bleef negentig minuten op de bank zitten tegen West Ham United en het geduld van de 33-jarige vedette wordt behoorlijk op de proef gesteld door Slot. De oefenmeester heeft woensdag in de thuiswedstrijd tegen Sunderland namelijk opnieuw geen basisplaats over voor Salah, die wéér op de bank zit. Het overkwam Salah niet eerder dat hij twee wedstrijden op rij reserve was bij Liverpool.

Door de reservebeurt van Salah kan Gakpo voorin opnieuw rekenen op een basisplaats. Ook Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch verschijnen aan de aftrap bij Liverpool.

Bij Sunderland is Robin Roefs zoals gewoonlijk de keeper, maar mag nu ook Brobbey starten. De voormalig spits van Ajax wordt beloond voor zijn heldenrol van afgelopen zaterdag, toen hij als invaller de winnende treffer maakte tegen Bournemouth (3-2).

Opstelling Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak.

Opstelling Sunderland: Roefs; Mukiele, Hume, Ballard, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki, Talbi, Le Fee; Brobbey.