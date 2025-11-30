Live voetbal 11

Slot redt zijn baan: hoofdrol voor Gakpo, ook dwaze Paquetá helpt een handje

Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 november 2025, 16:58   Bijgewerkt: 17:16

Arne Slot heeft weer wat lucht als trainer van Liverpool. The Reds pakten zondagmiddag op bezoek bij West Ham drie belangrijke punten, dankzij doelpunten van Alexander Isak en Cody Gakpo: 0-2. Voor Isak was het zijn eerste Premier League-doelpunt voor zijn nieuwe club. Liverpool klimt dankzij de zege naar de achtste plek.

Na de pijnlijke 1-4 nederlaag tegen PSV in de Champions League had Liverpool wat goed te maken. De ploeg van Slot domineerde de openingsfase, maar had zichtbaar moeite om in het Londense stadion écht door te drukken. Florian Wirtz was vanaf het eerste fluitsignaal de motor op het middenveld, maar kansen werden te slordig uitgespeeld. De beste mogelijkheden waren voor Gakpo en Isak, al stond West Ham-keeper Areola telkens op de juiste plek.

Artikel gaat verder onder video

Na rust keerde hetzelfde spelbeeld terug: Liverpool had de bal, West Ham probeerde via Paquetá en Bowen af en toe uit te breken. De bezoekers misten echter scherpte in de eindfase. Kerkez en Gomez kwamen weliswaar vaak door over de flanken, maar de aansluiting ontbrak. Het publiek liet zich vooral horen wanneer Liverpool weer eens een veelbelovende aanval onschadelijk maakte met een slechte eindpass.

Na een uur kwam dan toch de verlossing. Wirtz brak het duel open met een strakke steekpass op Gakpo, die vanaf links de vrijstaande Isak bediende. De spits hoefde alleen nog binnen te tikken en vierde zichtbaar opgelucht zijn eerste competitiegoal voor de club. Het doelpunt was een van de weinige momenten waarop de aanval van Liverpool wél synchroon liep.

Paquetá benadeelt West Ham

In het slotkwartier probeerde West Ham via standaardsituaties nog iets te forceren, maar Van Dijk en Konaté hielden de controle. Liverpool speelde het duel volwassen uit en werd zeven minuten voor tijd een handje geholpen door tegenstander Paquetá, die na een gele kaart voor aanmerkingen op de leiding een minuut lang doorging, en zodoende zijn tweede gele kaart kreeg. Zelfs landgenoot Alisson Becker, de keeper van Liverpool, probeerde Paquetá daarvoor te behoeden, maar het mocht niet baten. Bij zijn aftocht bleef Paquetá cynisch applaudisseren. "Lucas Paqueta doet hier een gooi naar de domste rode kaart aller tijden. Chapeau", schreef journalist Sjoerd Mossou op X.

Namens West Ham kreeg Bowen nog een kans op de gelijkmaker, maar hij had het vizier niet op scherp staan. Vervolgens besliste Gakpo de wedstrijd met een hard schot uit de draai vanuit het strafschopgebied. Liverpool nam ondanks een matige wedstrijd drie broodnodige punten mee naar Anfield. Dat was volgens eerdere berichtgeving noodzakelijk voor Slot om zijn baan te behouden.

➡️ Meer over Liverpool

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Brian Brobbey van Sunderland

Britse pers looft ‘held’ Brobbey na spectaculaire comeback: ‘Verdient een basisplaats’

  • Gisteren, 20:29
  • Gisteren, 20:29
‘Atlético Madrid zet vol in op Guéhi en wil Liverpool aftroeven’

‘Atlético Madrid zet vol in op Guéhi en wil Liverpool aftroeven’

  • Gisteren, 19:08
  • Gisteren, 19:08
Brian Brobbey van Sunderland

Brobbey en Traoré helpen Sunderland aan waanzinnige comeback tegen Bournemouth

  • Gisteren, 18:06
  • Gisteren, 18:06
0 4 reacties
Reageren
4 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
118 Reacties
13 Dagen lid
282 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gakpo red Slot met een assist en een goal. Het was niet best, het vertrouwen is nog steeds weg. Ik vrees dat dit slechts uitstel zal zijn.

21
360 Reacties
24 Dagen lid
673 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG dus als Gakpo/Slot 1-4 verliest van PSV is het de schuld van Slot en als Gakpo/Slot 2-0 wint is het door Gakpo? Hmm neigt weer naar flinke provocaties.

FrankdeG
118 Reacties
13 Dagen lid
282 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21, wat zit je weer te zoeken? Je bent vaker op je gedrag aangesproken. Gakpo heeft een assist en scoort een goal. Is dus bij beide goals betrokken en zorgt er persoonlijk voor dat Slot geen gezichtsverlies lijdt. Als hij deze bijdrage niet had gehad dan was Slot linea recta eruit geknikkerd door het bestuur zoals aangekondigd was. Vreemd dat jij in deze feiten weer provocaties ziet. Hou het hier een beetje gezellig svp.

21
360 Reacties
24 Dagen lid
673 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je de stand in de PL en CL eens bekijkt staat Liverpool er helemaal niet eens zo slecht voor.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
118 Reacties
13 Dagen lid
282 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gakpo red Slot met een assist en een goal. Het was niet best, het vertrouwen is nog steeds weg. Ik vrees dat dit slechts uitstel zal zijn.

21
360 Reacties
24 Dagen lid
673 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG dus als Gakpo/Slot 1-4 verliest van PSV is het de schuld van Slot en als Gakpo/Slot 2-0 wint is het door Gakpo? Hmm neigt weer naar flinke provocaties.

FrankdeG
118 Reacties
13 Dagen lid
282 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21, wat zit je weer te zoeken? Je bent vaker op je gedrag aangesproken. Gakpo heeft een assist en scoort een goal. Is dus bij beide goals betrokken en zorgt er persoonlijk voor dat Slot geen gezichtsverlies lijdt. Als hij deze bijdrage niet had gehad dan was Slot linea recta eruit geknikkerd door het bestuur zoals aangekondigd was. Vreemd dat jij in deze feiten weer provocaties ziet. Hou het hier een beetje gezellig svp.

21
360 Reacties
24 Dagen lid
673 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je de stand in de PL en CL eens bekijkt staat Liverpool er helemaal niet eens zo slecht voor.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

West Ham - Liverpool

West Ham United
0 - 2
Liverpool
Vandaag gespeeld om 15:05
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
11
Newcastle
13
1
18
12
Man Utd
12
0
18
13
Liverpool
12
-2
18
14
Everton
13
-3
18
15
Fulham
13
-2
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel