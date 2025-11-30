Arne Slot heeft weer wat lucht als trainer van Liverpool. The Reds pakten zondagmiddag op bezoek bij West Ham drie belangrijke punten, dankzij doelpunten van Alexander Isak en Cody Gakpo: 0-2. Voor Isak was het zijn eerste Premier League-doelpunt voor zijn nieuwe club. Liverpool klimt dankzij de zege naar de achtste plek.

Na de pijnlijke 1-4 nederlaag tegen PSV in de Champions League had Liverpool wat goed te maken. De ploeg van Slot domineerde de openingsfase, maar had zichtbaar moeite om in het Londense stadion écht door te drukken. Florian Wirtz was vanaf het eerste fluitsignaal de motor op het middenveld, maar kansen werden te slordig uitgespeeld. De beste mogelijkheden waren voor Gakpo en Isak, al stond West Ham-keeper Areola telkens op de juiste plek.

Na rust keerde hetzelfde spelbeeld terug: Liverpool had de bal, West Ham probeerde via Paquetá en Bowen af en toe uit te breken. De bezoekers misten echter scherpte in de eindfase. Kerkez en Gomez kwamen weliswaar vaak door over de flanken, maar de aansluiting ontbrak. Het publiek liet zich vooral horen wanneer Liverpool weer eens een veelbelovende aanval onschadelijk maakte met een slechte eindpass.

Na een uur kwam dan toch de verlossing. Wirtz brak het duel open met een strakke steekpass op Gakpo, die vanaf links de vrijstaande Isak bediende. De spits hoefde alleen nog binnen te tikken en vierde zichtbaar opgelucht zijn eerste competitiegoal voor de club. Het doelpunt was een van de weinige momenten waarop de aanval van Liverpool wél synchroon liep.

Paquetá benadeelt West Ham

In het slotkwartier probeerde West Ham via standaardsituaties nog iets te forceren, maar Van Dijk en Konaté hielden de controle. Liverpool speelde het duel volwassen uit en werd zeven minuten voor tijd een handje geholpen door tegenstander Paquetá, die na een gele kaart voor aanmerkingen op de leiding een minuut lang doorging, en zodoende zijn tweede gele kaart kreeg. Zelfs landgenoot Alisson Becker, de keeper van Liverpool, probeerde Paquetá daarvoor te behoeden, maar het mocht niet baten. Bij zijn aftocht bleef Paquetá cynisch applaudisseren. "Lucas Paqueta doet hier een gooi naar de domste rode kaart aller tijden. Chapeau", schreef journalist Sjoerd Mossou op X.

Namens West Ham kreeg Bowen nog een kans op de gelijkmaker, maar hij had het vizier niet op scherp staan. Vervolgens besliste Gakpo de wedstrijd met een hard schot uit de draai vanuit het strafschopgebied. Liverpool nam ondanks een matige wedstrijd drie broodnodige punten mee naar Anfield. Dat was volgens eerdere berichtgeving noodzakelijk voor Slot om zijn baan te behouden.