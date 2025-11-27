Het spoedoverleg van de clubleiding van Liverpool zit erop. De kopstukken van de Engelse topclub hebben besloten om Arne Slot een laatste waarschuwing te geven, zo meldt Indykaila op X. De Nederlander moet in de komende twee Premier League-duels hoe dan ook zes punten pakken.

Slot staat momenteel onder zware druk bij Liverpool. De Engelsen gingen woensdag in eigen huis hard onderuit tegen PSV, dat met 1-4 won. Het betekende de negende verliespartij in de laatste twaalf wedstrijden in alle competities: een ongekend slechte reeks. Waar de clubleiding Slot in eerste instantie tot de jaarwisseling gaf om de boel om te draaien, is woensdagavond besloten om op donderdag een spoedoverleg over zijn toekomst te houden.

Onder meer Michael Edwards, directeur profvoetbal en CEO van de voetbaltak van Liverpool-eigenaar Fenway Sports Group, en sportief directeur Richard Hughes waren aanwezig bij het overleg. De kopstukken van FSG zouden bereid zijn om harde beslissingen te nemen, waaronder een ontslag. Inmiddels is het spoedoverleg afgelopen en heeft de clubleiding besloten om nog niet in te grijpen.

In plaats daarvan heeft Slot zijn laatste waarschuwing gekregen om de boel om te keren. Daar heeft de trainer een harde eis bij gekregen: in de komende twee Premier League-duels móét Liverpool zes punten pakken. The Reds gaan komende zondag op bezoek bij West Ham United. Drie dagen later wacht een thuisduel met stuntploeg Sunderland.