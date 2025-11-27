Peter Bosz heeft woensdagavond met verbazing naar de handsbal van gekeken in het duel tussen Liverpool en PSV (1-4). De aanvoerder van Oranje stak zijn hand recht de lucht in en sloeg de bal daarmee weg, waarna de Eindhovenaren een strafschop kregen.

PSV kreeg in de openingsfase van de wedstrijd in Liverpool een hoekschop, waar Van Dijk de mist in ging. De aanvoerder van The Reds stak een van zijn armen hoog in de lucht, waarna de bal hard tegen zijn hand aankwam: penalty, zo oordeelde scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández. Het buitenkansje werd benut door Ivan Perisic.

Een dag na de wedstrijd belt Bosz in bij De 538 Ochtendshow, waar hem gevraagd wordt wat er met Van Dijk aan de hand is. “Ja, die maakte hands…”, antwoordt de trainer droogjes. Na de wedstrijd heeft hij de verdediger niet meer gesproken. “ Maar het was een raar gezicht ja, ik weet ook niet wat hem bezielde”, uit Bosz zijn verbazing. De oefenmeester van de Eindhovenaren denkt dat de druk die Liverpool momenteel ervaart ook impact heeft op een speler als Van Dijk. “Zelfs zo’n ervaren speler kan dit dan doen.”

Later in de wedstrijd was Van Dijk weer bij een opmerkelijk moment betrokken: toen de verdediger wilde koppen, raakte zijn schoen de kin van Guus Til, die daar flink van bloedde. “Die kreeg de grootste schoen op het veld in zijn gezicht”, herinnert Bosz zich. “Dat zat hem niet mee.” Inmiddels gaat het wel weer met de gelegenheidsspits, wiens wond volgens zijn trainer dichtgeplakt of gehecht moest worden. “Maar gelukkig heeft hij al een vriendin”, besluit Bosz lachend.

VIDEO - Bosz blikt bij 538 terug op stunt PSV in Liverpool