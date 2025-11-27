De clubleiding van Liverpool heeft op donderdag een spoedoverleg ingepland over de toekomst van Arne Slot, zo weet het doorgaans betrouwbare Indykaila woensdagavond te melden. De Engelse kampioen leed een dag eerder de zoveelste pijnlijke nederlaag van het seizoen, toen PSV met 1-4 te sterk was op Anfield.

PSV schreef woensdag historie door als eerste Nederlandse ploeg ooit te winnen op Anfield. De Eindhovenaren kwamen vroeg op voorsprong uit een penalty na een vreemde handsbal van Virgil van Dijk, maar zagen Liverpool al gauw langszij komen. De Engelsen probeerden vervolgens door te drukken, maar in de tweede helft was het juist PSV dat uiterst effectief bleek. Voor Slot was het alweer de negende nederlaag in de laatste twaalf duels.

Afgelopen weekend maakte Indykaila al bekend dat de clubleiding Slot tot en met de jaarwisseling wilde geven om het tij te keren, maar de forse nederlaag tegen PSV heeft de situatie veranderd. De Engelse topclub heeft namelijk een spoedoverleg ingepland voor donderdag om de slechte prestaties en de toekomst van Slot te bespreken. Onder meer Michael Edwards, directeur profvoetbal en CEO van de voetbaltak van Liverpool-eigenaar Fenway Sports Group, en sportief directeur Richard Hughes zullen aanwezig zijn bij het overleg.

Naar verluidt zijn verschillende kopstukken van FSG bereid om harde beslissingen te nemen, waaronder een mogelijk ontslag van Slot, ondanks het initiële plan om hem tot januari de tijd te geven. “De urgentie van de situatie kan niet genoeg worden benadrukt; de problemen van het team kunnen ertoe leiden dat ze eerder dan verwacht actie ondernemen”, zo klinkt het.