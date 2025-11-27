Live voetbal

‘Liverpool belegt donderdag spoedoverleg over toekomst Slot’

Arne Slot van Liverpool
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
27 november 2025, 08:47

De clubleiding van Liverpool heeft op donderdag een spoedoverleg ingepland over de toekomst van Arne Slot, zo weet het doorgaans betrouwbare Indykaila woensdagavond te melden. De Engelse kampioen leed een dag eerder de zoveelste pijnlijke nederlaag van het seizoen, toen PSV met 1-4 te sterk was op Anfield.

PSV schreef woensdag historie door als eerste Nederlandse ploeg ooit te winnen op Anfield. De Eindhovenaren kwamen vroeg op voorsprong uit een penalty na een vreemde handsbal van Virgil van Dijk, maar zagen Liverpool al gauw langszij komen. De Engelsen probeerden vervolgens door te drukken, maar in de tweede helft was het juist PSV dat uiterst effectief bleek. Voor Slot was het alweer de negende nederlaag in de laatste twaalf duels.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend maakte Indykaila al bekend dat de clubleiding Slot tot en met de jaarwisseling wilde geven om het tij te keren, maar de forse nederlaag tegen PSV heeft de situatie veranderd. De Engelse topclub heeft namelijk een spoedoverleg ingepland voor donderdag om de slechte prestaties en de toekomst van Slot te bespreken. Onder meer Michael Edwards, directeur profvoetbal en CEO van de voetbaltak van Liverpool-eigenaar Fenway Sports Group, en sportief directeur Richard Hughes zullen aanwezig zijn bij het overleg.

Naar verluidt zijn verschillende kopstukken van FSG bereid om harde beslissingen te nemen, waaronder een mogelijk ontslag van Slot, ondanks het initiële plan om hem tot januari de tijd te geven. “De urgentie van de situatie kan niet genoeg worden benadrukt; de problemen van het team kunnen ertoe leiden dat ze eerder dan verwacht actie ondernemen”, zo klinkt het.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Virgil van Dijk en Anco Jansen

Anco Jansen ziet dramatische Virgil van Dijk: 'Hij vertoonde heel raar gedrag'

  • Gisteren, 23:20
  • Gisteren, 23:20
Liverpool PSV

PSV vernedert Liverpool en Arne Slot, die druk verder ziet toenemen

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Arne Slot

PSV-fans schelden Arne Slot uit en zingen lied: 'Neem je rotzooi mee'

  • Gisteren, 22:50
  • Gisteren, 22:50
2 3 reacties
Reageren
3 reacties
ERIMIR
4.030 Reacties
507 Dagen lid
38.621 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In dit spoedoverleg zal door de clubleiding naar mijn mening een 2-tal besluiten worden besproken tw. direct ontslag of een deadline om het tij te keren.

De kikker
270 Reacties
958 Dagen lid
375 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR joh echt?

ERIMIR
4.030 Reacties
507 Dagen lid
38.621 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar is een spoedoverleg voor bedoeld, om gezellig met elkaar over de trainer te praten onder het genot van een kopje koffie of thee? Overigens denk ik dat Slot een ultimatum krijgt, omdat hij vorig seizoen kampioen werd met Liverpool.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
4.030 Reacties
507 Dagen lid
38.621 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In dit spoedoverleg zal door de clubleiding naar mijn mening een 2-tal besluiten worden besproken tw. direct ontslag of een deadline om het tij te keren.

De kikker
270 Reacties
958 Dagen lid
375 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR joh echt?

ERIMIR
4.030 Reacties
507 Dagen lid
38.621 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar is een spoedoverleg voor bedoeld, om gezellig met elkaar over de trainer te praten onder het genot van een kopje koffie of thee? Overigens denk ik dat Slot een ultimatum krijgt, omdat hij vorig seizoen kampioen werd met Liverpool.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Liverpool - PSV

Liverpool
1 - 4
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Paris SG
5
11
12
3
Bayern München
5
9
12
4
Inter
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Dortmund
5
6
10
7
Chelsea
5
6
10
8
Sporting
5
6
10
9
Man City
5
5
10
10
Atalanta
5
1
10
11
Newcastle
5
7
9
12
Atlético
5
2
9
13
Liverpool
5
2
9
14
Galatasaray
5
1
9
15
PSV
5
5
8
16
Spurs
5
3
8
17
Leverkusen
5
-2
8
18
Barcelona
5
2
7
19
Qarabağ
5
-1
7
20
Napoli
5
-3
7
21
Marseille
5
2
6
22
Juventus
5
0
6
23
Monaco
5
-2
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
5
-7
6
26
Club Brugge
5
-5
4
27
Athletic
5
-5
4
28
Frankfurt
5
-7
4
29
København
5
-7
4
30
Benfica
5
-4
3
31
Slavia
5
-6
3
32
Bodø/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos
5
-8
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
5
-10
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel