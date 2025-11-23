Live voetbal 1

‘Slot krijgt tot jaarwisseling om het tij te keren’
Foto: © Imago
23 november 2025, 00:12

Arne Slot krijgt tot en met de jaarwisseling de tijd om het tij te keren bij Liverpool, zo meldt het doorgaans betrouwbare Indykaila op X. De clubleiding gelooft dat de Nederlander een absolute toptrainer is en zich door de moeilijke periode heen kan werken.

Slot staat bij Liverpool onder gigantische druk. De Engelse kampioen verkeert in dramatische vorm en blameerde zich zaterdag in eigen huis. Nottingham Forest was op Anfield met 0-3 te sterk door goals van Murillo, Nicolo Savona en Morgan Gibbs-White. Daardoor leed de Nederlander in de laatste zeven Premier League-duels zes nederlagen.

De Britse pers maakte de Nederlander met de grond gelijk, maar gelooft nog wel dat Slot niet voor zijn baan hoeft te vrezen. Dat nieuws wordt om middernacht bevestigd door Indykaila, die een bron heeft binnen Liverpool. Het doorgaans betrouwbare account meldt dat Slot tot de jaarwisseling de tijd krijgt van de clubleiding om The Reds uit de crisis te gidsen. “Ze geloven oprecht dat hij een toptrainer is. Met de juiste structuur en steun geloven ze dat hij ze door de lastige periode kan loodsen.”

Voor Slot betekent dat dus dat hij nog ruim een maand de tijd heeft om de boel weer op de rit te krijgen. Tot het einde van het jaar speelt Liverpool nog zes duels in de Premier League: West Ham United (uit), Sunderland (thuis), Leeds United (uit), Brighton & Hove Albion (thuis), Tottenham Hotspur (uit) en Wolverhampton Wanderers (thuis). Op 1 januari staat ook nog een thuiswedstrijd tegen Leeds United op het programma. In de tussentijd wacht Liverpool ook nog twee duels in de Champions League: in eigen huis tegen PSV en in Milaan tegen Internazionale.

