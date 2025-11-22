kijkt uit naar de ontmoeting met Liverpool in de Champions League. Als de PSV-aanvoerder na de zege bij NAC Breda (0-1) te horen krijgt dat de ploeg van Arne Slot in eigen huis met 0-3 heeft verloren, reageert hij daar met een kwinkslag op.

PSV beleefde zaterdag een heel lastige namiddag in Breda. De Eindhovenaren stonden bijna de hele wedstrijd onder flinke druk, maar door een goal van Guus Til tijdens een korte opleving in de eerste helft wist de ploeg van Peter Bosz toch met de drie punten naar huis te keren. Een prettig gevoel voor PSV, dat woensdag een lastige uitwedstrijd speelt bij Liverpool in de Champions League.

De ploeg van Slot steekt echter in dramatische vorm. In de laatste zeven competitiewedstrijden werd er zes keer verloren. De Engelsen speelden ongeveer tegelijk met PSV een thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest, maar werden afgedroogd. De bezoekers zegevierden met 0-3 door goals van Murillo, Nicolo Savona en Morgan Gibbs-White.

Na afloop van de wedstrijd van PSV krijgt Schouten in zijn interview met ESPN te horen dat Liverpool met 0-3 heeft verloren. “Dat wordt een makkie”, zegt de aanvoerder van de Eindhovenaren, waarna hij heel hard begint te lachen. “Dat is een geintje natuurlijk. Maar we hebben er zin in, mooie wedstrijd.”