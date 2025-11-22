Live voetbal 1

Schouten reageert met kwinkslag op blamage Liverpool: 'Wordt een makkie'

Jerdy Schouten van PSV
Foto: © ESPN
22 november 2025, 18:43

Jerdy Schouten kijkt uit naar de ontmoeting met Liverpool in de Champions League. Als de PSV-aanvoerder na de zege bij NAC Breda (0-1) te horen krijgt dat de ploeg van Arne Slot in eigen huis met 0-3 heeft verloren, reageert hij daar met een kwinkslag op.

PSV beleefde zaterdag een heel lastige namiddag in Breda. De Eindhovenaren stonden bijna de hele wedstrijd onder flinke druk, maar door een goal van Guus Til tijdens een korte opleving in de eerste helft wist de ploeg van Peter Bosz toch met de drie punten naar huis te keren. Een prettig gevoel voor PSV, dat woensdag een lastige uitwedstrijd speelt bij Liverpool in de Champions League.

De ploeg van Slot steekt echter in dramatische vorm. In de laatste zeven competitiewedstrijden werd er zes keer verloren. De Engelsen speelden ongeveer tegelijk met PSV een thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest, maar werden afgedroogd. De bezoekers zegevierden met 0-3 door goals van Murillo, Nicolo Savona en Morgan Gibbs-White.

Na afloop van de wedstrijd van PSV krijgt Schouten in zijn interview met ESPN te horen dat Liverpool met 0-3 heeft verloren. “Dat wordt een makkie”, zegt de aanvoerder van de Eindhovenaren, waarna hij heel hard begint te lachen. “Dat is een geintje natuurlijk. Maar we hebben er zin in, mooie wedstrijd.”

Liverpool - PSV

Liverpool
21:00
PSV
Wordt gespeeld op 26 nov. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
13
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
4
2
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
PSV
4
2
5
19
Monaco
4
-2
5
20
Pafos
4
-3
5
21
Leverkusen
4
-4
5
22
Club Brugge
4
-2
4
23
Frankfurt
4
-4
4
24
Napoli
4
-5
4
25
Marseille
4
1
3
26
Juventus
4
-1
3
27
Athletic
4
-5
3
28
R. Union SG
4
-8
3
29
Bodø/Glimt
4
-3
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal
4
-4
1
33
København
4
-8
1
34
Kairat
4
-9
1
35
Benfica
4
-6
0
36
Ajax
4
-13
0

