Het is nog niet bekend wanneer clubs hun spelers moeten afstaan voor de Afrika Cup, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Volgens de journalist is het vanaf een bepaalde datum verplicht om de spelers te laten gaan, maar is die datum nog altijd niet bekend. De Afrika Cup begint over exact een maand: op 21 december. Peter Bosz vindt het 'bizar'.

"De FIFA is er nog altijd mee bezig, terwijl het toernooi over een maand start”, schrijft Elfrink, zelf PSV-watcher. “Bij PSV gaat dit Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine, Adamo Nagalo en mogelijk Couhaib Driouech aan.” De genoemde spelers komen uit voor Marokko, afgezien van Nagalo (Bukina Faso). Peter Bosz, de trainer van PSV, is er niet blij mee.

"Ik heb het nagevraagd aan Earnest Stewart, die zegt dat er niks bekend is. Dat is bizar, hè? Ik neem het zoals het is, we weten het gewoon nog niet. Het zal wel een keer gaan komen. Maar het begin van de Afrika Cup nadert. Als wij het nog niet weten, dan weet geen enkele club het", zei Bosz op de persconferentie van vrijdag.

D|e trainer zal blij zijn met het naderende toernooi. Hij sprak bijvoorbeeld lovend over Salah-Eddine, die hij zal moeten missen. “Hij is beter dan ik verwacht had, daar ben ik heel blij mee", zei Bosz, om er een nuancering aan toe te voegen: de linksback moet nog constanter worden.

"We zijn pas drie à vier maanden met elkaar, dus het moet nog blijken hoe dat over een langere periode is. Bij een club als PSV is het niet alleen belangrijk dat je talent hebt, maar ook of je goed speelt en dat je dat altijd kan laten zien. Dat moet hij nog bewijzen, dat hij constant kan zijn. Pas dan ben je een grote speler”, citeert Voetbal International. Bosz zegt niet te weten of de koopoptie op de AS Roma-huurling gelicht zal worden. "Dat is niet aan mij. Daar gaan andere mensen over."

Ook andere Eredivisie-clubs hebben spelers die mogelijk naar de Afrika Cup afreizen. Zo kan Feyenoord spelers als Anis Hadj Moussa (Algerije), Gaoussou Diarra (Mali) en Oussama Targhalline (Marokko) afleveren.