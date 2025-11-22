Live voetbal 1

Zwak PSV heeft aan korte opleving genoeg en wint met minimale cijfers bij NAC

PSV-spelers Guus Til, Mauro Junior en Sergino Dest vieren een doelpunt tegen NAC Breda
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
22 november 2025, 18:27

PSV heeft zaterdagavond de volgende zege in de Eredivisie geboekt. De koploper had het heel lastig op bezoek bij NAC Breda, maar een korte opleving van de Eindhovenaren in de eerste helft was voldoende om de drie punten mee naar huis te nemen: 0-1.

Peter Bosz koos er tegen NAC Breda voor om voor de vijfde keer op rij dezelfde namen het veld in te sturen. Dat is een bijzonderheid in het moderne voetbal; de laatste keer dat dit bij PSV gebeurde, was in 1986. Toch had het vasthouden aan de gewenste namen niet het gewenste effect voor de Eindhovenaren. NAC begon namelijk sterk aan het duel en kreeg enkele kansjes. De grootste daarvan was in de 23ste minuut voor Mohamed Nassoh, die een doorgekopte bal na een lange inworp van Boy Kemper voor zijn voeten kreeg. De voormalig PSV’er twijfelde niet en haalde verwoestend uit, maar Matej Kovár wist de bal met een sterke reflex via de lat over de achterlijn te tikken.

Artikel gaat verder onder video

Na ongeveer een halfuur spelen begon PSV zich wat op te richten, wat in minuut 35 tot een goede kans voor Guus Til leidde. Zijn van richting veranderde schot werd echter met moeite gekeerd door Daniel Bielica. Een minuut later was het wel raak voor de gelegenheidsspits. Een indraaiende voorzet van Ivan Perisic kwam bij de 27-jarige rechtspoot terecht, die goed voor zijn man kwam en de bal binnen kopte. Daardoor kreeg de ploeg van Bosz weer wat controle over de wedstrijd en wist de koploper de voorsprong vast te houden tot de rust.

In de tweede helft bleef PSV slordig, terwijl ook NAC niet geweldig uit de kleedkamer kwam. Daardoor kon de eerste echte kans na de pauze pas rond het uur worden genoteerd. Nassoh kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld en schoot in een keer uit de draai, maar zijn inzet stuitte op het lichaam van Kovár. Twintig minuten voor tijd kreeg Charles-Andreas Brym een goede kans op de gelijkmaker, toen Kemper hem met een subtiel balletje voor het doel zette. De sluitpost van PSV kwam echter heel snel van de lijn en hield zo zijn doel schoon. Enkele minuten later was het Bielica die zich aan de andere kant kon onderscheiden, toen invaller Ricardo Pepi de bal op zijn hoofd kreeg. Hij leek de bal via de grond in het hoekje te koppen, maar de doelman van de thuisploeg kon er nog net een hand tegenaan krijgen.

In de slotfase van de wedstrijd bleef NAC de druk opvoeren, maar slaagde het er niet in om nog tot scoren te komen. Daardoor keert PSV met drie punten terug naar Eindhoven en vergroot het de voorsprong op nummer twee Feyenoord voorlopig naar zes punten. De Rotterdammers komen een dag later nog in actie, als NEC naar De Kuip komt. NAC blijft voorlopig vijftiende staan, met twee punten meer dan nummer zestien Excelsior. De Kralingers gaan later op de avond op bezoek bij Ajax.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hendrie Kruzen

Teruglezen: Zo verliep de zaterdagavond met een nieuw succes voor Krüzen en een drama voor Ajax

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
Abderrahim Nouri

Abderrahim Nouri vindt het moeilijk om naar Rayane Bounida te kijken bij Ajax

  • Gisteren, 19:19
  • Gisteren, 19:19
Jerdy Schouten van PSV

Schouten reageert met kwinkslag op blamage Liverpool: ‘Wordt een makkie’

  • Gisteren, 18:43
  • Gisteren, 18:43
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
FrankdeG
42 Reacties
6 Dagen lid
100 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Goede zakelijke overwinning van de landskampioen. Wedstrijd volledig gecontroleerd. 3 punten in de bus naar huis. Clean sheet en nog steeds de onaantastbare nummer 1. Op naar de volgende wedstrijd.

Docker
82 Reacties
5 Dagen lid
173 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Matige wedstrijd van beide kanten. Psv mag Til bedanken voor de 3 punten.

FrankdeG
42 Reacties
6 Dagen lid
100 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Til doet het trouwens best aardig. Heeft PSV voor een prikkie van 4mln opgehaald. Geweldige deal destijds en het geld zwaar terugverdiend inmiddels met al zijn goals en assists. Ook mooi om te zien is dat hij na diverse clubs eindelijk zijn thuis heeft gevonden.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
791 Reacties
1.153 Dagen lid
4.505 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG ach ja, bij spartak en freiburg zat hij niet op zijn plek. Bij de andere clubs deed hij het telkens goed. Dus het is maar wat je eindelijk thuis noemt. Hij had al eerder thuis kunnen zijn als er destijds geen belachelijke vraagprijs van 10 miljoen was.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

FrankdeG
42 Reacties
6 Dagen lid
100 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Goede zakelijke overwinning van de landskampioen. Wedstrijd volledig gecontroleerd. 3 punten in de bus naar huis. Clean sheet en nog steeds de onaantastbare nummer 1. Op naar de volgende wedstrijd.

Docker
82 Reacties
5 Dagen lid
173 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Matige wedstrijd van beide kanten. Psv mag Til bedanken voor de 3 punten.

FrankdeG
42 Reacties
6 Dagen lid
100 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Til doet het trouwens best aardig. Heeft PSV voor een prikkie van 4mln opgehaald. Geweldige deal destijds en het geld zwaar terugverdiend inmiddels met al zijn goals en assists. Ook mooi om te zien is dat hij na diverse clubs eindelijk zijn thuis heeft gevonden.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
791 Reacties
1.153 Dagen lid
4.505 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG ach ja, bij spartak en freiburg zat hij niet op zijn plek. Bij de andere clubs deed hij het telkens goed. Dus het is maar wat je eindelijk thuis noemt. Hij had al eerder thuis kunnen zijn als er destijds geen belachelijke vraagprijs van 10 miljoen was.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

NAC - PSV

NAC Breda
0 - 1
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (22 dec. 1997)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
13
9
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
13
4
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel