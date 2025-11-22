Zwak PSV heeft aan korte opleving genoeg en wint met minimale cijfers bij NAC

PSV heeft zaterdagavond de volgende zege in de Eredivisie geboekt. De koploper had het heel lastig op bezoek bij NAC Breda, maar een korte opleving van de Eindhovenaren in de eerste helft was voldoende om de drie punten mee naar huis te nemen: 0-1.

Peter Bosz koos er tegen NAC Breda voor om voor de vijfde keer op rij dezelfde namen het veld in te sturen. Dat is een bijzonderheid in het moderne voetbal; de laatste keer dat dit bij PSV gebeurde, was in 1986. Toch had het vasthouden aan de gewenste namen niet het gewenste effect voor de Eindhovenaren. NAC begon namelijk sterk aan het duel en kreeg enkele kansjes. De grootste daarvan was in de 23ste minuut voor Mohamed Nassoh, die een doorgekopte bal na een lange inworp van Boy Kemper voor zijn voeten kreeg. De voormalig PSV’er twijfelde niet en haalde verwoestend uit, maar Matej Kovár wist de bal met een sterke reflex via de lat over de achterlijn te tikken.

Na ongeveer een halfuur spelen begon PSV zich wat op te richten, wat in minuut 35 tot een goede kans voor Guus Til leidde. Zijn van richting veranderde schot werd echter met moeite gekeerd door Daniel Bielica. Een minuut later was het wel raak voor de gelegenheidsspits. Een indraaiende voorzet van Ivan Perisic kwam bij de 27-jarige rechtspoot terecht, die goed voor zijn man kwam en de bal binnen kopte. Daardoor kreeg de ploeg van Bosz weer wat controle over de wedstrijd en wist de koploper de voorsprong vast te houden tot de rust.

In de tweede helft bleef PSV slordig, terwijl ook NAC niet geweldig uit de kleedkamer kwam. Daardoor kon de eerste echte kans na de pauze pas rond het uur worden genoteerd. Nassoh kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld en schoot in een keer uit de draai, maar zijn inzet stuitte op het lichaam van Kovár. Twintig minuten voor tijd kreeg Charles-Andreas Brym een goede kans op de gelijkmaker, toen Kemper hem met een subtiel balletje voor het doel zette. De sluitpost van PSV kwam echter heel snel van de lijn en hield zo zijn doel schoon. Enkele minuten later was het Bielica die zich aan de andere kant kon onderscheiden, toen invaller Ricardo Pepi de bal op zijn hoofd kreeg. Hij leek de bal via de grond in het hoekje te koppen, maar de doelman van de thuisploeg kon er nog net een hand tegenaan krijgen.

In de slotfase van de wedstrijd bleef NAC de druk opvoeren, maar slaagde het er niet in om nog tot scoren te komen. Daardoor keert PSV met drie punten terug naar Eindhoven en vergroot het de voorsprong op nummer twee Feyenoord voorlopig naar zes punten. De Rotterdammers komen een dag later nog in actie, als NEC naar De Kuip komt. NAC blijft voorlopig vijftiende staan, met twee punten meer dan nummer zestien Excelsior. De Kralingers gaan later op de avond op bezoek bij Ajax.