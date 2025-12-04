De top van Feyenoord gaat alsnog serieus kijken naar het vernieuwingsplan voor De Kuip van architect Nanne de Ru. Dat maakte algemeen directeur Dennis te Kloese donderdagavond bekend tijdens een drukbezochte aandeelhoudersvergadering.

"We gaan er heel serieus naar kijken", wordt Te Kloese geciteerd door het Algemeen Dagblad. "First things first: de eenwording (van de club met De Kuip, red.) is voor ons heel belangrijk. Als we dat over de finishlijn kunnen trekken, gaan we heel goed kijken of alle elementen van het plan haalbaar zijn, of gedeeltelijk."

Artikel gaat verder onder video

Het is een opvallende koerswijziging, want Feyenoord hield het plan van Team De Kuip tot dusverre af. De club wilde eerst de eenwording afronden, maar die lijkt nu dichtbij. Dankzij een akkoord op hoofdlijnen met de belangenvereniging van aandeelhouders kan Feyenoord in februari waarschijnlijk 95 procent van de stadion­aandelen verwerven. Stadionpresident-commissaris Pieter van Oord sprak van een hereniging binnen de club. "We hebben elkaar hier in Rotterdam toch gevonden als Feyenoord-familie.”

Architect De Ru reageerde verheugd op de toezegging dat het renovatieplan serieus bekeken gaat worden. "Ik ben superblij met de toezegging. Er is zoveel enthousiasme voor het plan. Goed dat Feyenoord er nu echt naar gaat kijken. We gaan aan de slag.”

Het renovatieplan zelf geldt als ambitieus. Team De Kuip wil De Kuip volledig renoveren en tegelijk voorzien van moderne faciliteiten. Onderdeel daarvan zijn een nieuw dak, acht paviljoens met horeca en winkels, en een extra ring dankzij een verlaagd veld. De capaciteit zou kunnen groeien naar 56.000 plaatsen, met behoud of zelfs uitbreiding van reguliere zitplaatsen. Volgens De Ru leidt dit tot 'een supermodern stadion met de ziel en kwaliteit van een monument uit de jaren dertig'.

Ook op het gebied van publiekscomfort moet de Kuip een sprong maken, onder meer door loopbruggen naar nieuwe paviljoens en betere voorzieningen op wedstrijddagen. "Clubs in moderne stadions als Tottenham Hotspur verdienen inmiddels bijna meer met bier en pizza dan met voetbal”, ze De Ru eerder al.

Hoewel stadiondirecteur Lilian de Leeuw zich liet ontvallen dat 'een nieuw plan nu gewoon te vroeg' komt vanwege achterstallig onderhoud, maakte Te Kloese op de aandeelhoudersvergadering duidelijk dat Feyenoord het plan wél gaat onderzoeken. Na afloop sprak hij direct met De Ru en president-commissaris Toon van Bodegom.