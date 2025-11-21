Live voetbal 9

Spectaculaire foto’s: zó gaat de nieuwe Kuip van Feyenoord eruitzien

Spectaculaire foto’s: zó gaat de nieuwe Kuip van Feyenoord eruitzien
Foto: © Imago/realtimes
21 november 2025, 23:45

Feyenoord Transfermarkt pakt vrijdagavond uit met een primeur over het nieuwe stadion van Feyenoord. Het doorgaans goed ingevoerde X-account deelt afbeeldingen van hoe de nieuwe Kuip eruit moet gaan zien.

De Kuip is al langer een hoofdpijndossier voor Feyenoord. Begin deze maand werd bekend dat de Rotterdamse club graag eenwording wil realiseren met De Kuip. De club en het stadion presenteerden begin deze maand het idee dat er extra aandelen uitgegeven zouden worden, waardoor de Rotterdammers het belang in het stadion uit zouden breiden tot 95 procent.

Er ligt nu naar verluidt een renovatieplan voor de huidige Kuip. “De Kuip gaat een nieuw tijdperk in. Een team van toegewijde Feyenoorders met expertise in stadionbouw, financiën en architectuur heeft de afgelopen drie jaar in alle rust gewerkt aan een realistisch, betaalbaar en toekomstbestendig renovatie- en uitbreidingsplan. Niet gedreven door winst, maar door liefde voor de club en voor één Feyenoord”, schrijft Feyenoord Transfermarkt.

Het account vervolgt: “Het plan is vanaf de basis getoetst op bouwbaarheid en financiële haalbaarheid. In tegenstelling tot eerdere ontwerpen is dit plan niet gestart bij een eindbeeld, maar bij een heldere vraag: Wat kan écht, zonder dat club of stadion onrealistische risico’s moeten dragen? Het resultaat is een plan dat gefaseerd, logisch en solide uit te voeren is.”

Feyenoord Transfermarkt noemt dan acht pijlers van de renovatie:

1) het monument dat De Kuip heet in ere herstellen;
2) meer capaciteit (tot ongeveer 56.000 stoelen)
3) een ring van paviljoens rondom het stadion met horeca, retail en ontmoetingsplekken,
4) moderne spelers- en mediazone,
5) nieuwe businessruimtes en supportersbeleving,
6) een nieuw dak,
7) een gefaseerde bouw;
8) een sluitende business case.

“Het wordt een stadion waar Feyenoord mee voort kan in commerciële en sportieve zin, om zo de ingezette groei van de laatste jaren uit te bouwen”, klinkt het.

Het volledige renovatieplan lees je hier.

Timon Wellenreuther

Feyenoord introduceert nieuwe munt voor eigen spelers: Wellenreuther ontvangt de eerste

Robin van Persie

Feyenoord is Givairo Read voorlopig kwijt

Quinten Timber

Toekomst van Quinten Timber is heet hangijzer bij Feyenoord

Furyan
Furyan
pfhoeeee dat ziet er mooi uit jammer dat de beelden te vroeg zijn uitgelekt ik hoorde dat er een 3e ring werdt uitgegraven maar een bredere ring is ook prima. Een hypermodern stadion en een hypermodern trainingsfaciliteit zo hoort het bij een topclub . 😅😅😅😅

21
Wat een stadion is het toch. Hoe dan ook zal de Kuip een prachtige upgrade krijgen. Kippenvel. @fcupdate Op 1908 staan ook veel foto’s van de nieuwe Kuip.

Klantenservice
Vooral goed dat er gekeken is naar een verantwoorde verbouwing. Dit past goed in de opbouw die Feyenoord de afgelopen jaren heeft ingezet. De eerste beelden, als ze kloppen, zien er goed uit.

Sparta010
Sparta010
Ik moet het allemaal nog maar zien. Er kan in rotterdam bijna niet gebouwd worden door de huidige regels. Ben dan ook benieuwd hoe de vergunningen worden vergeven door de stad. Als er voor 2045 wat staat in zuid mogen jullie in je handjes wrijven.

Vriendje Stokvis
Vriendje Stokvis
Wat een voetbaltempel gaat dit worden. Prachtig. Spelers zullen hier graag willen voetballen.

Martin0345
Martin0345
Mooi dat Rotterdam nu ook een UFO krijgt. Zonder grappen, het ziet er goed uit, dit heeft de club ook nodig om door te groeien!

