Spectaculaire foto’s: zó gaat de nieuwe Kuip van Feyenoord eruitzien

Feyenoord Transfermarkt pakt vrijdagavond uit met een primeur over het nieuwe stadion van Feyenoord. Het doorgaans goed ingevoerde X-account deelt afbeeldingen van hoe de nieuwe Kuip eruit moet gaan zien.

De Kuip is al langer een hoofdpijndossier voor Feyenoord. Begin deze maand werd bekend dat de Rotterdamse club graag eenwording wil realiseren met De Kuip. De club en het stadion presenteerden begin deze maand het idee dat er extra aandelen uitgegeven zouden worden, waardoor de Rotterdammers het belang in het stadion uit zouden breiden tot 95 procent.

Er ligt nu naar verluidt een renovatieplan voor de huidige Kuip. “De Kuip gaat een nieuw tijdperk in. Een team van toegewijde Feyenoorders met expertise in stadionbouw, financiën en architectuur heeft de afgelopen drie jaar in alle rust gewerkt aan een realistisch, betaalbaar en toekomstbestendig renovatie- en uitbreidingsplan. Niet gedreven door winst, maar door liefde voor de club en voor één Feyenoord”, schrijft Feyenoord Transfermarkt.

Het account vervolgt: “Het plan is vanaf de basis getoetst op bouwbaarheid en financiële haalbaarheid. In tegenstelling tot eerdere ontwerpen is dit plan niet gestart bij een eindbeeld, maar bij een heldere vraag: Wat kan écht, zonder dat club of stadion onrealistische risico’s moeten dragen? Het resultaat is een plan dat gefaseerd, logisch en solide uit te voeren is.”

Feyenoord Transfermarkt noemt dan acht pijlers van de renovatie:

1) het monument dat De Kuip heet in ere herstellen;

2) meer capaciteit (tot ongeveer 56.000 stoelen)

3) een ring van paviljoens rondom het stadion met horeca, retail en ontmoetingsplekken,

4) moderne spelers- en mediazone,

5) nieuwe businessruimtes en supportersbeleving,

6) een nieuw dak,

7) een gefaseerde bouw;

8) een sluitende business case.

“Het wordt een stadion waar Feyenoord mee voort kan in commerciële en sportieve zin, om zo de ingezette groei van de laatste jaren uit te bouwen”, klinkt het.

Het volledige renovatieplan lees je hier.