mikt erop om dit seizoen weer te voetballen voor Feyenoord, zo geeft hij aan in City Trip op Feyenoord ONE. De verdediger liep afgelopen zomer een ernstige blessure op, waardoor er direct werd gevreesd voor zijn inzetbaarheid voor het huidige seizoen.

Beelen liep in juli een ernstige beenbreuk op in het oefenduel met KAA Gent. In een duel om de bal werd de verdediger vol op zijn rechterbeen geraakt door Hélio Varela, waarna de Feyenoorder het uitschreeuwde van de pijn. Nadat hij per brancard was afgevoerd, werd Beelen later in de week succesvol geopereerd aan de kwetsuur. De vrees bestond dat de mandekker het hele seizoen zou moeten toekijken.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zijn we bijna vijf maanden verder en is Beelen druk bezig met zijn revalidatie. In gesprek met Feyenoord ONE geeft hij aan bijna iedere ochtend op de club te zijn voor persoonlijke oefeningen in de gym en een sessie met de fysiotherapeut. Hij krijgt ook de vraag of hij een prognose durft te stellen. “Om heel eerlijk te zijn, weet ik het niet zo goed”, antwoordt hij eerlijk.

Toch heeft Beelen wel een doel voor ogen. “Ik weet dat ik dit seizoen nog wil gaan voetballen en dat dat ook de bedoeling is. Het zal ergens na de winter zijn, maar ik weet niet wanneer precies. Ik kijk er wel heel erg naar uit.” Of hij het hier heeft over trainen of het maken van speelminuten, is niet duidelijk.