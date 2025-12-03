Live voetbal 1

Beelen: ‘Bedoeling is om dit seizoen weer te voetballen’

Beelen: ‘Bedoeling is om dit seizoen weer te voetballen’
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 december 2025, 16:15

Thomas Beelen mikt erop om dit seizoen weer te voetballen voor Feyenoord, zo geeft hij aan in City Trip op Feyenoord ONE. De verdediger liep afgelopen zomer een ernstige blessure op, waardoor er direct werd gevreesd voor zijn inzetbaarheid voor het huidige seizoen.

Beelen liep in juli een ernstige beenbreuk op in het oefenduel met KAA Gent. In een duel om de bal werd de verdediger vol op zijn rechterbeen geraakt door Hélio Varela, waarna de Feyenoorder het uitschreeuwde van de pijn. Nadat hij per brancard was afgevoerd, werd Beelen later in de week succesvol geopereerd aan de kwetsuur. De vrees bestond dat de mandekker het hele seizoen zou moeten toekijken.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zijn we bijna vijf maanden verder en is Beelen druk bezig met zijn revalidatie. In gesprek met Feyenoord ONE geeft hij aan bijna iedere ochtend op de club te zijn voor persoonlijke oefeningen in de gym en een sessie met de fysiotherapeut. Hij krijgt ook de vraag of hij een prognose durft te stellen. “Om heel eerlijk te zijn, weet ik het niet zo goed”, antwoordt hij eerlijk.

Toch heeft Beelen wel een doel voor ogen. “Ik weet dat ik dit seizoen nog wil gaan voetballen en dat dat ook de bedoeling is. Het zal ergens na de winter zijn, maar ik weet niet wanneer precies. Ik kijk er wel heel erg naar uit.” Of hij het hier heeft over trainen of het maken van speelminuten, is niet duidelijk.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Lees ook:
Driessen verkiest Bouwman boven Sutalo bij Ajax

Driessen verkiest Bouwman boven Sutalo bij Ajax

  • Gisteren, 22:36
  • Gisteren, 22:36
Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko deelt ontroerende boodschap voor Feyenoord-fans en hoopt op spoedig afscheid

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Stadion Feyenoord De Kuip

'Stemming eenwording Feyenoord en De Kuip voorlopig van de baan'

  • Gisteren, 21:35
  • Gisteren, 21:35
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Thomas Beelen

Thomas Beelen
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 jun. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
25
1
2023/2024
Feyenoord
20
0
2022/2023
PEC
30
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
14
27
37
2
Feyenoord
14
18
31
3
NEC
14
13
24
4
AZ
14
4
24
5
Ajax
14
6
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel