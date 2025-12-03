Het kampioenschap is te hoog gegrepen voor Feyenoord, zo stelt Hans Kraay junior. De ESPN-analist stelt dat de equipe van trainer Robin van Persie zich moet gaan richten op het veiligstellen van de tweede plaats in de Eredivisie. Kraay junior is van mening dat PSV een grotere en betere selectie heeft dan Feyenoord.

Tot aan de topper tussen Feyenoord en PSV (2-3) van 26 oktober hielden beide ploegen gelijke tred op de ranglijst. Inmiddels staan de Rotterdammers zes punten achter op de koploper uit Eindhoven, waarmee de titel een beetje uit zicht raakt voor Feyenoord. En dat terwijl Van Persie zijn ambities niet onder stoelen of banken stak aan het begin van het seizoen. "Ik waardeer sowieso Van Persie’s positivisme, die voor de competitie zei: we willen kampioen worden, Feyenoord gaat voor de titel, want dat hoort gewoon bij Feyenoord", aldus Kraay junior in zijn column voor Voetbal International.

'PSV heeft grotere en betere selectie dan Feyenoord'

De ESPN-analist is alleen van mening dat er een te groot kwaliteitsverschil tussen beide teams zit. "Eerlijk is eerlijk, PSV heeft een grotere en betere selectie", vervolgt hij. "Om van achteruit te beginnen: Feyenoord heeft geen Schouten, die ongelooflijke veelzijdige Schouten die in balbezit altijd een overtalsituatie creëert op het middenveld, met naast hem een inmiddels zeer betrouwbare Gasiorowski. Ik weet wel dat Feyenoord een sterk centrum heeft met Watanabe en Ahmedhodzic, knap gescout van Dennis te Kloese, maar dat zijn allebei geen inschuivers."

"Het middenveld van PSV met Veerman, Mauro Júnior en Saibari, daar kan Feyenoord op dit moment ook niet tegenop en wat dacht je van al die topspelers voorin bij PSV! Zal Van Persie likkebaardend naar kijken. Bij Feyenoord is Hwang geblesseerd en zelfs die heeft ritme nodig. Moder heeft Feyenoord ook niet, Targhalline is oké, met Steijn moeten we toch even geduld hebben, dus: een fantastische Valente, die nergens nerveus van wordt en Timber moeten het doen, maar is die laatste er nog na de winterstop?", gaat Kraay junior verder.

Kraay junior zou Hadj Moussa niet wisselen

Wat als je Valente en Anis Hadj Moussa weghaalt bij Feyenoord? "Dan is het een ploeg die qua kwaliteit helemaal een straatlengte achterstaat op PSV", erkent de oud-voetballer. "Ondanks dat hij soms iets te veel voor eigen succes gaat en een medespeler overslaat, zou ik Hadj Moussa bijna nooit wisselen, omdat hij iets onvoorspelbaars, iets speciaals in zijn dribbels heeft én Robin van Persie wil dat hij absoluut met de linksback van de tegenstander mee terug verdedigt. Ook dat doet hij momenteel met plezier, getuige zijn werklust tegen Telstar. Hij luisterde zijn harde werken op met een echte Hadj Moussa-goal."

Feyenoord met tweede plaats 'eigenlijk ook kampioen'

De conclusie van Kraay junior is dan ook duidelijk: PSV is de torenhoge favoriet om het kampioenschap in de Eredivisie te pakken. "Feyenoord wordt gewoon tweede en dan ben je eigenlijk ook kampioen door je deelname aan de Champions League. Ze hoeven alleen niet naar de Coolsingel", besluit hij.