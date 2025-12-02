hoopt zo snel mogelijk terug te keren in De Kuip om afscheid te nemen van Het Legioen, zo laat hij in gesprek met Ziggo Sport weten. De Slowaak vertrok afgelopen zomer na drie seizoenen bij Feyenoord, maar volgt de Rotterdammers nog altijd op de voet.

Hancko maakte afgelopen zomer na drie jaar in De Kuip zijn toptransfer, toen Atlético Madrid hem naar LaLiga haalde. De verdediger leek hard op weg naar het Saudische Al-Nassr, maar die deal klapte op het laatste moment. Atlético schakelde vervolgens snel, waarna zijn overstap enkele dagen later een feit was.

Zijn periode in Rotterdam heeft indruk gemaakt op Hancko, die een boodschap heeft voor de supporters van Feyenoord. “Ik wil graag tegen ze zeggen dat ik ze enorm mis”, begint de linkspoot. “Ik kijk nog steeds veel wedstrijden van Feyenoord en ik heb nog altijd contact met veel mensen binnen de club. Niet alleen de spelers, maar ook stafleden.”

De afgelopen tijd heeft Hancko veel gesproken met teammanager Frank Boer, om met hem een afscheid van Het Legioen in De Kuip te regelen. “Ik zou dat heel leuk vinden, maar helaas konden we voor de kerst geen geschikte datum vinden. We werken eraan en hopelijk kan het snel plaatsvinden. Dat zou heel speciaal zijn voor me, ik ben nog steeds heel trots op wat ik daar heb bereikt.”