De onvrede onder Feyenoord-fans over Quinten Timber is groot, zo meldt NOS-verslaggever Arman Avsaroglu in de NOS Voetbalpodcast. De middenvelder ligt zwaar onder vuur vanwege zijn prestaties en het feit dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. De sfeer in De Kuip is dan ook ongemakkelijk, zo merkte Jeroen Stekelenburg op na het optreden van Timber tegen Celtic (1-3 verlies).
Timber heeft zijn krediet bij het publiek in Rotterdam verspeeld, zo stellen de twee NOS-verslaggevers. Zijn prestaties op het veld worden als ondermaats beschouwd en de onvrede groeit al maanden.
Avsaroglu merkt op dat het publiek niets meer van Timber wil weten. "Het publiek – ja, dat zijn grote woorden – wil niks meer van hem hebben, joh. Dat merk je in Rotterdam echt. Ze zijn helemaal klaar met hem. Ze vinden hem helemaal niks", zo stelt de NOS-verslaggever.
Tijdens wedstrijden wordt de middenvelder regelmatig uitgefloten, zelfs als hij niet slecht speelt. De kritische houding van het publiek is dan ook groot.
Avsaroglu stelt dat een vertrek in de winter voor alle partijen beter zou zijn. "Voor de club om nog iets te vangen, maar ook voor Timber zelf", betoogt hij. "Want anders gaat hij een hele vervelende laatste zes maanden tegemoet." De aanvoerdersband werd afgelopen zomer van Timber afgenomen door trainer Robin van Persie, die twijfelde aan zijn 'commitment voor de club'. De beslissing om de band aan Sem Steijn te geven, wordt door Avsaroglu gezien als een fout, omdat het de druk op Timber vergroot.
De beslissing om de band aan Sem Steijn te geven, wordt door Avsaroglu gezien als een fout, omdat het de druk op Timber vergroot. Deze zin snap ik totaal niet... Persie heeft een gruwelijke blunder begaan door Stein op te zadelen met een zware last van de aanvoerdersband. Daarmee heeft Persie stein, zichzelf en Feyenoord een probleem bezorgt. Timber toont zeer voorbeeldig gedrag. Petje af. Hij gaat voorop, geeft aanwijzingen, niets van een speler die er met de pet naar gooit, ondanks het gedrag, wangedrag? van Persie. Hartman wees hier al eens eerder op. Ajax zoekt een 6, Feynoord wil nog wat vangen. Timber wil basisspeler zijn en naar het WK. Als ik Ajax was zou ik hem oppikken voor €2mln? Feyenoord verdient zo tenminste nog wat
