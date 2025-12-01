De onvrede onder Feyenoord-fans over is groot, zo meldt NOS-verslaggever Arman Avsaroglu in de NOS Voetbalpodcast. De middenvelder ligt zwaar onder vuur vanwege zijn prestaties en het feit dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. De sfeer in De Kuip is dan ook ongemakkelijk, zo merkte Jeroen Stekelenburg op na het optreden van Timber tegen Celtic (1-3 verlies).

Timber heeft zijn krediet bij het publiek in Rotterdam verspeeld, zo stellen de twee NOS-verslaggevers. Zijn prestaties op het veld worden als ondermaats beschouwd en de onvrede groeit al maanden.

Avsaroglu merkt op dat het publiek niets meer van Timber wil weten. "Het publiek – ja, dat zijn grote woorden – wil niks meer van hem hebben, joh. Dat merk je in Rotterdam echt. Ze zijn helemaal klaar met hem. Ze vinden hem helemaal niks", zo stelt de NOS-verslaggever.

Tijdens wedstrijden wordt de middenvelder regelmatig uitgefloten, zelfs als hij niet slecht speelt. De kritische houding van het publiek is dan ook groot.

Vervelende laatste zes maanden

Avsaroglu stelt dat een vertrek in de winter voor alle partijen beter zou zijn. "Voor de club om nog iets te vangen, maar ook voor Timber zelf", betoogt hij. "Want anders gaat hij een hele vervelende laatste zes maanden tegemoet." De aanvoerdersband werd afgelopen zomer van Timber afgenomen door trainer Robin van Persie, die twijfelde aan zijn 'commitment voor de club'. De beslissing om de band aan Sem Steijn te geven, wordt door Avsaroglu gezien als een fout, omdat het de druk op Timber vergroot.