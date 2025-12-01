Live voetbal

Feyenoord niet concreet voor Vaessen, ook Antwerp, Tigres en Wrexham geïnteresseerd

Etienne Vaessen, keeper van FC Groningen
Foto: © Imago
1 december 2025, 13:23

De interesse van Feyenoord in Etienne Vaessen is niet concreet, zo stelt Voetbal International. De Rotterdammers hebben wel naar de doelman geïnformeerd, maar daar is het vooralsnog bij gebleven. Tigres, Royal Antwerp en Wrexham zijn serieuzer in de markt voor Vaessen.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Feyenoord in Vaessen de mogelijke opvolger van Justin Bijlow ziet. Volgens Mounir Boualin van Soccernews zouden de Rotterdammers ‘voorzichtig geïnformeerd’ hebben naar de doelman van FC Groningen. VI bevestigt dat de Rotterdammers inderdaad hebben gesproken met het management van de speler, die al anderhalf jaar op de scoutingslijst staat. Volgens het weekblad is de interesse van Feyenoord echter niet concreet.

Mochten de Rotterdammers zich wel willen roeren in de strijd om Vaessen, krijgt het de nodige concurrentie. Zo had het Mexicaanse Tigres afgelopen zomer al interesse in de sluitpost en dat is volgens VI nog altijd het geval. Inmiddels heeft echter ook Antwerp geïnformeerd naar de voorwaarden om Vaessen over te nemen. Bij de Belgische club staat sinds afgelopen week Joseph Oosting aan het roer. Met hem werkte de doelman in het verleden goed samen bij RKC Waalwijk.

Een andere optie voor Vaessen, is een stap naar het Wrexham van acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney. De Championship-club ziet in de Surinaams international de beoogde nieuwe doelman voor de komende jaren. Vaessen zou zelf ook open staan voor een stap Wrexham. Mocht de transfer ervan komen, lijkt dat pas in de zomer te gaan gebeuren. De sluitpost wil namelijk graag het seizoen afmaken in Groningen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
9
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20
9
Fortuna
14
-2
18

Complete Stand

