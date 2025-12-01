De interesse van Feyenoord in is niet concreet, zo stelt Voetbal International. De Rotterdammers hebben wel naar de doelman geïnformeerd, maar daar is het vooralsnog bij gebleven. Tigres, Royal Antwerp en Wrexham zijn serieuzer in de markt voor Vaessen.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Feyenoord in Vaessen de mogelijke opvolger van Justin Bijlow ziet. Volgens Mounir Boualin van Soccernews zouden de Rotterdammers ‘voorzichtig geïnformeerd’ hebben naar de doelman van FC Groningen. VI bevestigt dat de Rotterdammers inderdaad hebben gesproken met het management van de speler, die al anderhalf jaar op de scoutingslijst staat. Volgens het weekblad is de interesse van Feyenoord echter niet concreet.

Mochten de Rotterdammers zich wel willen roeren in de strijd om Vaessen, krijgt het de nodige concurrentie. Zo had het Mexicaanse Tigres afgelopen zomer al interesse in de sluitpost en dat is volgens VI nog altijd het geval. Inmiddels heeft echter ook Antwerp geïnformeerd naar de voorwaarden om Vaessen over te nemen. Bij de Belgische club staat sinds afgelopen week Joseph Oosting aan het roer. Met hem werkte de doelman in het verleden goed samen bij RKC Waalwijk.

Een andere optie voor Vaessen, is een stap naar het Wrexham van acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney. De Championship-club ziet in de Surinaams international de beoogde nieuwe doelman voor de komende jaren. Vaessen zou zelf ook open staan voor een stap Wrexham. Mocht de transfer ervan komen, lijkt dat pas in de zomer te gaan gebeuren. De sluitpost wil namelijk graag het seizoen afmaken in Groningen.