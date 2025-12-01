doet er verstandig aan om afstand te doen van de aanvoerdersband bij Feyenoord, stelt Valentijn Driessen in De Telegraaf. De recordaanwinst van de Rotterdammers werd bij zijn officiële debuut direct aanvoerder gemaakt door Robin van Persie, maar volgens Driessen kan Steijn zich zonder band beter focussen op het verbeteren van zijn eigen spel.

Van Persie nam voor de eerste officiële wedstrijd van het huidige seizoen, in de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe, een opvallend besluit over het aanvoerderschap van Feyenoord. De oefenmeester besloot de band af te nemen van Quinten Timber en aan nieuweling Steijn te geven. Anis Hadj Moussa en Givairo Read werden tweede en derde keuze. De afgelopen tijd is de aanvallende middenvelder echter lang niet altijd zeker van een basisplaats en als hij wel speelt, weet hij nog niet zijn niveau van vorig seizoen bij FC Twente aan te tikken.

Zondag nam de aanvoerder van de Rotterdammers weer op de bank plaats en bracht Van Persie hem in de 82ste minuut als invaller binnen de lijnen. “De status van Steijn als aanvoerder neemt per wedstrijd af”, schrijft Driessen. De verslaggever noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat de zomeraanwinst met ‘de loden last van het aanvoerderschap is opgezadeld’.

Driessen denkt dat Steijn een voorbeeld moet nemen aan Justin Bijlow. De doelman, momenteel tweede keuze achter Timon Wellenreuther, wees de band in de zomer van 2022 af wegens alles wat daarbij komt kijken. “Steijn zou er verstandig aan doen om afstand te doen van de aanvoerdersband en zich volledig te concentreren op zijn eigen spel. Anders wordt Steijn ondanks de betaalde recordtransfersom van zo’n tien miljoen euro slachtoffer van deze benoeming.”