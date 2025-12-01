Pierre van Hooijdonk heeft genoten van het Eredivisie-debuut van Shaqueel van Persie bij Feyenoord. Dat komt vooral omdat de negentienjarige spits de analist in alles doet denken aan Robin van Persie.

"Ik moest echt lachen", zei Van Hooijdonk zondagavond in het programma Studio Voetbal, toen het debuut van Shaqueel werd besproken. De jonge spits maakte woensdagavond zijn eerste minuten in Feyenoord 1 tegen Celtic (1-3 verlies), maar speelde zondag tegen Telstar (1-2 winst) voor het eerst in de Eredivisie.

"Toen Robin bij de A-selectie van Feyenoord kwam, was hij zeventien. Ik 31. Dit is in álles een kopie. Echt in álles", merkte Van Hooijdonk op. "Hoe hij beweegt, dat ranke lijf... Ook al gelijk een beetje brutaal vervelend doen toen hij dat balletje wegtrapte en een gele kaart kreeg."

Van Hooijdonk vindt het voor hoofdtrainer Robin van Persie een lastige situatie: "Elke wedstrijd dat Shaqueel invalt, zal hij weer dezelfde vragen krijgen. Ik snap dat je dat op een gegeven moment beu bent, maar het is wat het is. Wat wel een ding is: je gaat kijken naar de spelers die Shaqueel dan al voorbij is. Tengstedt, die kostte zes miljoen... Dat vind ik best wat."