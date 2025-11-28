Live voetbal 1

'Feyenoord informeert naar Vaessen als mogelijke opvolger van Bijlow'

Etienne Vaessen van FC Groningen viert de 0-2 van Thom van Bergen tegen NAC Breda
28 november 2025

Feyenoord ziet in Etienne Vaessen de mogelijke opvolger van Justin Bijlow. Dat meldt de goed ingevoerde transferjournalist Mounir Boualin van Soccernews vrijdagavond. De Rotterdammers zouden 'voorzichtig geïnformeerd' hebben naar de doelman van FC Groningen.

Volgens Boualin is het twijfelachtig of Feyenoord na dit seizoen doorgaat met tweede doelman Bijlow. Het contract van de geboren Rotterdammer loopt komende zomer af en Feyenoord twijfelt, mede door de blessuregevoeligheid van de keeper, of er wel toekomst is voor de 27-jarige doelman in De Kuip.

Omdat het door interesse vanuit de Bundesliga ook onzeker is of Wellenreuther bij Feyenoord blijft, kijkt de club alvast om zich heen om zich te versterken met een doelman. Daarvoor is Vaessen nu in beeld gekomen. De international van Suriname doet het uitstekend onder de lat bij FC Groningen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Feyenoord Vaessen als potentiële aanwinst ziet. De nummer twee van de Eredivisie volgt de geboren Brabander al langer. Nu zou Feyenoord hem opnieuw 'voorzichtig geïnformeerd' hebben. Volgens Boualin staat Vaessen zelf niet onwelwillend tegenover een mogelijke transfer naar De Kuip.

Meer nieuws over Feyenoord

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Klantenservice
1.715 Reacties
965 Dagen lid
18.349 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat mij betreft komt hij niet. Doet gedragsmatig soms zulke gekke dingen. Weet niet of je die erbij moet willen. Ik zou eerder een nieuwe eerste keeper halen, want op Wellenreuther kun je ook niet bouwen.

21
341 Reacties
22 Dagen lid
645 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice Hij heeft in zijn carrière eigenlijk heel weinig gekke dingen gedaan. Dat incident tegen Ajax wordt nu altijd aangehaald, maar verder staat Vaessen bekend als een rustige, ervaren Eredivisie-keeper. Voor Feyenoord is het logisch om naar een betrouwbare, betaalbare en Nederlandse doelman te kijken.

Docker
164 Reacties
11 Dagen lid
342 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beschamend als je die wil halen.

21
341 Reacties
22 Dagen lid
645 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker Waarom zou dat beschamend zijn? Vaessen is gewoon een ervaren en betrouwbare Eredivisie-doelman. Hij past qua profiel precies bij wat Feyenoord zoekt als opvolger van Bijlow. Daar is echt niets beschamends aan.

Vrij Dag
245 Reacties
558 Dagen lid
332 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker Het is om hem te motiveren voor zondag denk ik. Feyenoord had als ze een keeper zoeken Olij moeten hebben gehaald

Timo987
11 Reacties
12 Dagen lid
19 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vanwege zijn gedrag of niveau?

Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
9
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17
9
Heerenveen
13
0
17

