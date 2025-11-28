Feyenoord ziet in de mogelijke opvolger van . Dat meldt de goed ingevoerde transferjournalist Mounir Boualin van Soccernews vrijdagavond. De Rotterdammers zouden 'voorzichtig geïnformeerd' hebben naar de doelman van FC Groningen.

Volgens Boualin is het twijfelachtig of Feyenoord na dit seizoen doorgaat met tweede doelman Bijlow. Het contract van de geboren Rotterdammer loopt komende zomer af en Feyenoord twijfelt, mede door de blessuregevoeligheid van de keeper, of er wel toekomst is voor de 27-jarige doelman in De Kuip.

Omdat het door interesse vanuit de Bundesliga ook onzeker is of Wellenreuther bij Feyenoord blijft, kijkt de club alvast om zich heen om zich te versterken met een doelman. Daarvoor is Vaessen nu in beeld gekomen. De international van Suriname doet het uitstekend onder de lat bij FC Groningen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Feyenoord Vaessen als potentiële aanwinst ziet. De nummer twee van de Eredivisie volgt de geboren Brabander al langer. Nu zou Feyenoord hem opnieuw 'voorzichtig geïnformeerd' hebben. Volgens Boualin staat Vaessen zelf niet onwelwillend tegenover een mogelijke transfer naar De Kuip.